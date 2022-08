“El Rey”: todo lo que necesitas saber sobre el estreno de la bioserie autorizada de Vicente Fernández

En medio de la batalla legal entre la dinastía Fernández por el lanzamiento de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, se anunció la fecha de estreno en México de El Rey; la única bioserie que el Charro de Huentitán autorizó meses antes de su lamentable fallecimiento. Y es que hasta ahora la historia del reconocido cantante mexicano solo esta disponible en Colombia debido a que fue un proyecto realizado por Caracol Televisión y Netflix.

Fue el propio protagonista de la serie, Jaime Camil, quien compartió la noticia con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram. De acuerdo con su publicación,El Rey se estrenará en la conocida plataforma de streaming en el marco de las Fiestas Patrias.

Hasta el momento se desconoce si también estará disponible en algún canal de televisión abierta en México; pero existe la posibilidad de que se compren los derechos para transmitirla como programa estelar.

El intérprete que ha estelarizado inolvidables melodramas entre los que resalta la adaptación mexicana de Yo soy Betty, la fea; no fue el único en compartir su emoción con sus fans, también lo hizo Biby Gaytán. Aunque la ex Timbiriche no participó en la producción, externó su alegría de poder disfrutar la historia de Chente .

Como era de esperarse, ambas publicaciones se llenaron con felicitaciones y mensajes de cariño para los actores. Incluso, algunos usuarios colombianos adelantaron que la producción es extraordinaria y que seguramente tendrá el mismo éxito en México.