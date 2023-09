Larimar Fiallo se enfrenta contra Luisin Jiménez en Twitter

Santo Domingo, RD. – En un inesperado giro de los acontecimientos, los comunicadores Larimar Fiallo y Luisin Jiménez han protagonizado un acalorado enfrentamiento en la red social Twitter, que ha dejado a los seguidores de ambos perplejos. El desencadenante de esta disputa virtual fue una controvertida afirmación realizada por Larimar Fiallo en su cuenta de Twitter, donde expresó que «los grandes de verdad no tendrán comparación», haciendo referencia a una “rivalidad” que protagonizó hace varios días con Isaura Taveras.

La chispa del conflicto se encendió con el siguiente tweet de Larimar Fiallo:

«Apostar a compararse para justificar ‘el éxito logrado’ es una evidente prueba de no haber logrado nada, los exitosos no tienen que contarnos de sus glorias, pero sobre todo los ‘grandes’, si son grandes de verdad, no tendrán comparación, así es que se sabe.»

La respuesta de Luisin Jiménez no se hizo esperar:

«Hola Larimar, pero ¿cómo tú le dices eso a Santiago Matías? Ten un poquito de respeto con tu jefe. Santiago es que inició la comparación. Santiago es que tiene ínfulas de superioridad. Pero ya que opinaste, dime ¿cuál de los dos elencos es mejor? Siempre dijiste que el Mañanero era insuperable. ¿Cambiaste de opinión? Con cariño y respeto espero tu respuesta.»

La referencia a Santiago Matías, conocido comunicador, añadió un nivel de controversia adicional a la confrontación. El intercambio de palabras se convirtió rápidamente en un tema candente en Twitter, con numerosos seguidores tomando partido y expresando sus opiniones sobre el asunto.