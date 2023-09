Larimar Fiallo rompe su silencio sobre Isaura Taveras

Larimar Fiallo se dirigió públicamente a su colega y también exreina de belleza Isaura Taveras a través de un video en sus plataformas sociales. La ex reina de belleza, modelo y actualmente comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje directo y claro a Taveras, «sin esconderse detrás de insinuaciones ni frases codificadas», según expresó.

«Estimada amiga @taverasisaura: Le tengo un respeto equivalente al que le tengo a todos y en una cuestión de dignidad personal. No me ocultaré en indirectas como has hecho tú para hablar de tus supuestas respuestas y críticas hacia mí. Yo seré directa y te nombro porque es lo menos que nos debemos, lo menos que me debes», señaló Larimar Fiallo en la red social.

Larimar Fiallo, quien se llevó la corona de Miss República Dominicana Universo en el año 2004, emitió fuertes reproches en contra de Isaura Taveras. En primer lugar, afirmó que no es responsable de sus múltiples éxitos, y que no los solicitó. También manifestó que dos décadas no son suficientes para que Taveras supere el hecho de haber perdido en el certamen de belleza en el cual ambas participaron, y que culminó con la victoria de Fiallo.

«Veinte años deberían ser suficientes para quien quiere sanar. Hazte ese favor, has tenido una trayectoria impresionante y muchos te respetamos. Cesa de propagar falsedades en mi contra y de hacer comentarios desagradables en secreto. No necesito emplear las armas que tengo porque sería llevar una pistola a tu duelo de cuchillos. Apostemos por la paz, nos irá mejor», sugirió Larimar Fiallo.

Finalmente, Larimar Fiallo le extendió la mano a Taveras, afirmando que puede comunicarse con ella cuando desee al número que ha mantenido durante 20 años, en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.