Esta es la verdadera razón por la que Luis Miguel solo canta en sus shows

Santo Domingo, RD.- Después de varios años de ausencia, el regreso de Luis Miguel a los escenarios ha generado un revuelo entre sus fans y críticos. El exitoso cantante mexicano-puertorriqueño inició su serie de conciertos en República Dominicana, pero no ha estado exento de controversia. Meses atrás se ha especulado en redes sociales acerca de la posibilidad de que Luis Miguel esté utilizando dobles, personas que lo estarían suplantando en sus presentaciones.

Luego de una incidentada noche del miércoles en el que tuvo que posponer su concierto, el astro de la canción Luis Miguel por fin salió al escenario en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

Poco antes de las 9:00 de la noche, El Sol de México salió de traje y cantó sus más grandes éxitos en el primer concierto de su tour en el 2024.

¿Luis Miguel usa dobles?

Aunque el ‘Sol de México’ ha sido señalado en diversas plataformas digitales, cabe destacar que esta no es la primera vez que surge esta especulación. En el año 2015, durante una de sus últimas entrevistas a los medios de comunicación, Luis Miguel abordó este tema. Aunque su respuesta fue un rotundo «no» respecto al uso de dobles, los comentarios y dudas persisten.

La polémica se ha intensificado después de sus recitales en Argentina, donde algunos espectadores expresaron preocupación por posibles cambios en la voz del artista de 53 años. Se trata de un cantante que ya no está en su juventud, parece obvio que su voz esté sufriendo cambios y se vaya disminuyendo algunas capacidades ante el micrófono y el escenario mismo.

Ante esta situación, es relevante recordar las palabras del propio cantante respecto a los rumores de dobles durante su entrevista de hace ocho años. «Ya me acostumbré a que digan cosas así. No es la primera vez. Te acostumbras a ver cosas así… Pero realmente lo ignoro. Al principio de mi carrera sí me afectaba, te voy a ser honesto. Al principio sí me preguntaba: ‘¿Por qué dicen algo tan fuerte y tan feo?’ Sin embargo, ya con el tiempo, con los años, te vas haciendo más fuerte porque es parte del mismo medio«.

Marcelo Tinelli abrió un debate sobre los shows de Luis Miguel: “¿Está bien que no hable y sólo cante?”

Además de la controversia sobre los dobles, Marcelo Tinelli, conocido conductor argentino, abrió un debate sobre el estilo de presentación de Luis Miguel. En sus redes sociales, Tinelli expresó su sorpresa por el hecho de que el cantante no interactúa con el público, limitándose a cantar durante sus shows. En una encuesta realizada, la mayoría de los participantes se mostraron en desacuerdo con esta elección.

A pesar de las especulaciones y las dudas que han surgido en redes sociales, Luis Miguel ha declarado oficialmente que no utiliza dobles y que sigue comprometido con su carrera. Su regreso a los escenarios, aunque no exento de controversia, demuestra que el ‘Sol de México’ continúa siendo uno de los cantantes más exitosos e importantes de todos los tiempos.