Cerveza Presidente marcó su presencia en concierto de Luis Miguel

Luis Miguel ofreció una experiencia musical que abarcó décadas de éxitos, desde sus primeros hits, hasta sus más recientes producciones.

La preferida por los dominicanos, Cerveza Presidente, marcó su presencia en el concierto del icónico artista de la música latina, Luis Miguel. En este anticipado evento, el cual fue reagendado para el jueves 18 de enero, la marca brindó una zona exclusiva para sus consumidores y amigos de la marca, quienes se reunieron para disfrutar de una noche única.

La “Zona Presidente”, un espacio espacial creado por la marca, se convirtió en el escenario privilegiado que albergó la presencia de destacadas personalidades dominicanas. Entre ellas, se destacaron luminarias como Yubelkis Peralta, Brea Frank, Carlos Duran, entre otras, quienes disfrutaron del espectáculo del «Sol de México» en compañía de unas frías.

Desde el primer acorde, la multitud estalló en algarabía, en un ambiente cargado de energía, Luis Miguel tomó el escenario con su canción “Será Que No Me Amas”. El esperado artista, continuó con la interpretación de sus populares temas “No Sé Tu”, “Amor, Amor Amor”, “Hasta Que Me Olvides” y “Suave”, los cuales fueron entonados a todo pulmón por los fanáticos, ofreciendo una experiencia musical cargada de éxitos.

“El Sol de México” continuó su gran presentación con sus populares temas atemporales como «Entrégate» y «La Incondicional» que resonaron en todo el estadio, envolviendo a la audiencia en una ola de nostalgia y sentimiento.

Para finalizar su gran espectáculo, “El Sol de México” interpretó los temas “Cucurrucucú Paloma” y “Cuando Calienta El Sol”, una de las favoritas del público, quienes vociferaban las letras y aplaudían para despedir al artista por todo lo alto.

Una vez más, Cerveza Presidente reafirma su compromiso de seguir ofreciendo a sus consumidores experiencias de primera categoría, lo cual se ha mantenido a lo largo del tiempo, creando un impacto positivo en la industria del entretenimiento en el país.