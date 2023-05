La actriz y humorista dominicana Cheddy García le añadió picante a las recientes polémicas en torno a varias comunicadoras locales con un post en su cuenta en Instagram que abrió el debate y generó decenas de comentarios.

El post contiene una imagen que reza lo siguiente.

«Atención chicas que estudian comunicación. No te mates tanto. Deja esa carrera y usa esta técnica. Grita en los programas, insulta a la gente, desmerita y arrastra por el piso a tus colegas féminas. Demuestra que eres la más «perris», la peor de todas, la más sinverguenza y listo. Ya eres comunicadora».

Como era de esperarse, la publicación de Cheddy García sobre las «comunicadoras» generó variopintos comentarios, algunos con alusiones muy claras y directas.

«Exactamente, no se porque siento que definiste a Vitaly en este post o no se soy solo yo», «Y manden su curriculum a alofoke», «Una indignación total. Una triste realidad de una sociedad adormecida.», «Exacto, así es que se consigue éxito en este país», «No me diga eso que ya tengo un desencanto, voy a terminar ya pa guindar el título» fueron algunos de los comentarios.