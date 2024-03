"La Mansa” novela de Karlina Veras, desde ya coquetea con el cine

Santo Domingo, R.D.– La escritora dominicana Karlina Veras recién estrena novela, la que lleva por nombre “La Mansa”, y que desde ya se puede encontrar en el país en formato físico, además de estar disponible en Amazon.

“La Mansa” es la primera novela de Karlina, publicada recientemente por la editorial anglo-argentina Equidistancias, cuyo extenso catálogo está dedicado a autores latinoamericanos que escriben fuera de sus países de origen.

Karlina en esta obra nos sumerge en la historia y vivencias de una mujer que recuerda el camino que la ha traído desde su isla caribeña hasta el Londres del presente. Con la ayuda de una enigmática figura que la acecha por detrás de sí misma y se convierte en su conciencia desdoblada.

La obra literaria lleva un registro narrativo fresco, provocador y desenfadado, realista, pero no exento de fantasía, e incluso -en el buen sentido- de disparate. Karlina Veras produce una escritura fluida y singular, que genera al mismo tiempo una reflexión sobre asuntos que, lejos de ser triviales como lo son en apariencia, reflejan las complejas vivencias de una mujer que pretende ser diferente. Todo eso, a través del manejo de un lenguaje coloquial que consigue universalizar sus regionalismos.

“La Mansa” es, y según algunas de las opiniones que ha generado la novela, una historia de éxodo y descubrimiento, de tolerancia, del despertar de una mujer a pesar de un lastre impuesto desde la cuna como azabache, como tatuaje.

¿Qué significa para la escritora?

Para la escritora, es emocionante parir un nuevo libro y entregarlo a la audiencia, de una manera tan personal: “Yo, como escritora dominicana, brinco de alegría con la manera de que mi primera novela “La Mansa” ha resonado con tantas personas, tanto en el ámbito nacional como internacionalmente. Es prueba de que las historias caribeñas, femeninas, coloquiales, indagadas desde lo más profundo del ser, atraen. Es importante tener total libertad al escribir, decir lo que uno quiere decir, sin miedo al prejuicio ni al qué dirán. Pues nunca se sabe a quién ni en qué manera uno puede ayudar con su arte. Y como una novela no es suficiente para La Mansa contar su historia, por ahí viene ella al cine.”

“La Mansa” novela de Karlina Veras, se encuentra disponible ya en el país en Mamey Librería, y próximamente tendrá un evento de presentación abierto al público.

“La Mansa” al cine:

La novela desde ya tiene el soporte de la DGCINE para ser llevada al cine, y se ha paseado desde antes de su lanzamiento por diferentes mercados internacionales, con planes de producirse para el 2025.

Algunos de los mercados en los que ha estado son: Mercado internacional del Festival de Huelva (2023); PFM (Production Finance Market) del BFI London Film Festival (2023); Berlinale, European Film Market (2024); José Ignacio International Film Festival, Working JIIF lab (2024) con el apoyo de la DGCINE e Ibermedia; Residencia de Cine de Extremadura, España (2023); El XI Laboratorio de desarrollo de proyectos de la DGCINE, entre otros.

Sobre la escritora:

Karlina Veras, escritora, actriz y cineasta dominicana. Su trabajo se enfoca en el empoderamiento femenino y subyacente de la vida cotidiana. Escribe guiones cinematográficos, cuentos cortos, novelas, poesía y ensayos creativos en inglés, español e italiano. Es autora de los libros: “Yunyún (pa’ la calor)” edición de autor, narrativa, español, 2018; Yunyun (granite contro il calore) Edizione Arcoiris, narrativa, italiano, 2020; Bubber Girl (Fruitbat Press, poesía, inglés, 2022) y La Mansa (Equidistancias Editorial, narrativa, español, 2023).

En el 2022, con su cortometraje “Pretty Fly for a Doña” obtuvo el premio de Best First Time Director en el Dreamer’s Short Film Festival (Romania) y fue seleccionado en el Latina Independent Film Festival (Italia).