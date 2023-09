«Tú no conoces RD» La contundente respuesta de Alofoke hacia Lizzy George

Luego de toda la polémica, el empresario e influencer Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, también compartió su opinión en su programa “Alofoke Radio Show”, donde insultó de mañanera tajante a Griffin dejándole saber que ella solo esta “hablando mierda” y no la verdad.

A raíz de las declaraciones ofrecidas el día de ayer en el Foro Mundial de Lideres de la Universidad de Columbia, por parte de una estudiante de ascendencia dominicana, Lizzy George Griffin, hacia el presidente Luis Abinader, sobre la situación que vive el país junto a Haití, las redes sociales se han tornado un poco tensas.

Muchas personas han acudido a las redes sociales de Griffin y han comentado una serie de insultos en sus publicaciones, hasta el momento en sus publicaciones se contabilizan mas de 23 mil comentarios, por parte dominicanos enfadados por el suceso.

Alofoke aseguró que Lizzy vino a República Dominicana a disfrutar de lo mejor del racismo, que son las playas, y para ponerte a hablar de situaciones que no ocurren en el país.

“Viene para acá República Dominicana a disfrutar de lo mejor del racismo, que son las playas y todo eso, para ponerte a hablar Mierda. faltando el respeto al presidente de la República, que fue un hombre con altura que te respondió como un estadista. Les respondió que te cayó la boca” manifestó.

Lizzy George Griffin usted es una come mierda que no conoce la Republica Dominicana solidaria con todo extranjero. No hables de lo que no conoces https://t.co/rmzqunbgDS pic.twitter.com/bWYKLi1QXO