Khloe Kardashian rompe el silencio sobre la muerte de la madre de Tristan Thompson

Santo Domingo, RD.- Khloe Kardashian está de duelo por la pérdida de Andrea, la madre de Tristan Thompson, y lo dejó ver en una desgarradora publicación de tributo.

La estrella de «Kardashians» de 38 años usó Instagram casi una semana después de asistir al funeral de la matriarca Thompson, para reflexionar sobre el legado de su vida y cómo influyó en la vida de tantos.

Según TMZ , Andrea murió a principios de este mes luego de sufrir un ataque al corazón en su casa de Toronto. Según el medio, la llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos no pudieron revivirla.

Las fuentes dijeron que Tristan voló a Toronto para estar con su familia luego del repentino fallecimiento de su madre. Unas horas más tarde, Tristan y su ex Khloe fueron vistos llegando a Toronto después de viajar juntos en un jet privado, según TMZ . Medios estadounidenses aseguran que Khloe se unió a Tristan en su vuelo para estar allí para apoyarlo después de su devastadora pérdida.

«He estado evitando esto… Evitar aceptar que esto es real», subtituló un carrusel de fotos familiares con Andrea. «Tengo tanto que decir pero nada en absoluto… Tengo tantas emociones y aún me siento insensible».

Khloe continuó: «La vida puede ser brutalmente injusta a veces y este ha sido uno de los momentos más difíciles en muchas de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, me siento bendecida de tener la suerte de haber tenido a alguien que hace que decir adiós sea tan increíble». difícil. Tan difícil que elijo no decir adiós para siempre porque es algo que no puedo comprender».

La fundadora de Good American reveló que no creía en las «despedidas para siempre» y escribió que esperaba escuchar la «dulce voz y la risa contagiosa» de Andrea cuando se reúnan nuevamente en el cielo.

«Sé que llegaré a sentir ese abrazo tuyo»

«Sé que llegaré a sentir ese abrazo tuyo. Te veré de nuevo con los muchos que te han precedido y que extraño, amo y aprecio desesperadamente», dijo. «Entonces, elijo decir que hasta que te vuelva a ver en el cielo, te extraño y continuaré extrañándote más y más cada día».

La personalidad de reality reconoció que Andrea no querría que sus hijos Dishawn, Daniel, Amari y Tristan lloraran por la pérdida, pero señaló que «al mismo tiempo, sé que nunca quisiste dejar a tus hijos. Ellos son todo tu mundo. Ellos aprenderán a vivir con el agujero en el corazón porque son guerreras al igual que su mami guerrera».

Khloe concluyó su emotivo homenaje con la promesa de cuidar a Amari, quien sufre de epilepsia. «Solo sé, te lo prometo, Amari estará perfectamente bien», dijo. «Todos lo cuidaremos, lo ayudaremos y lo protegeremos. Tus hijos estarán bien porque tienen a su ángel guardián a su lado».

Además de True, su hija de 4 años, Tristan y Khloe comparten un hijo, a quien dieron la bienvenida a través de un vientre subrogado en agosto. La ex pareja aún no ha revelado el nombre de su bebé.