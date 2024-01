Kanye West estrena sonrisa de titanio ¡no creerás el monto!  

El rapero y empresario millonario, Kanye West, generó controversia tras haber reemplazado su dentadura por unas prótesis metálicas. Según informes del Daily Mail, West mostró a través de su historia de Instagram su nueva sonrisa que vale cerca de USD 850,000 dólares.

West realizó una comparación de su sonrisa con la del villano Jaws de James Bond, conocido por su boca metálica en las películas The Spy Who Loved Me (1977) y Moonraker (1979). La dentadura de titanio se diseño y elaboró a la medida por Thomas Connelly, autodenominado “Padre de la Odontología de Diamantes”, y el dentista cosmético Naoki Hayashi.

En una entrevista con la revista Complex, el Doctor Connelly aclaró que los dientes naturales de West no fueron extraídos. De hecho, aseguró que el rapero mantiene todos sus dientes “sanos y felices”, pues sólo se le construyó una especie de protector bucal como el que utilizan los boxeadores.

Connelly no dudó en expresar su entusiasmo por el resultado de su colaboración con West. El doctor reposteó la revelación de la dentadura metálica en su propia historia de Instagram, elogiando el trabajo conjunto realizado con el artista.

En redes sociales critican sonrisa de Kanye west

“Fue un placer trabajar con Ye en cada paso del proceso. Su visión para diseñar arte único trasciende la progresión dental ¡La unión de su Visión con la ciencia dental ha creado un nuevo look que es épico!”.

Aunque tanto West como Connelly se muestran orgullosos de su colaboración, en las redes sociales no todos los usuarios han reaccionado con la misma admiración. Algunos han criticado la osadía del ganador de múltiples Grammy por su trabajo dental poco convencional. Algunos de los comentarios van desde el escepticismo hasta la burla por la elección estética poco ortodoxa del músico.

No es primera vez que se ve a West modificar su dentadura. En 2010, durante una aparición en “The Ellen Degeneres Show”, afirmó que había remplazado sus dientes inferiores por diamantes. Años más tarde, explicó a Vanity Fair que optó por eliminar sus dientes en lugar de usar una “parrilla” removible porque no quería estar quitándoselos constantemente.