Isaura Taveras rechaza posibilidad de trabajar con Santiago Matías

La presentadora Isaura Taveras señaló en una conversación reciente que no tiene intenciones de colaborar profesionalmente con Alofoke Media Group o su CEO, Santiago Matías.

«Definitivamente no, y cuando digo no, es un no rotundo. Respeto a quienes aceptan ofertas y las capitalizan. Mi decisión se basa en una combinación de coherencia, personalidad, necesidades y otros elementos que se tienen en cuenta al tomar decisiones de esta naturaleza», declaró Isaura Taveras.

Al indagar sobre su opinión respecto a Matías, Taveras manifestó que tiene interés en «analizarlo detenidamente». Sin embargo, considera que es un individuo que ha sabido capitalizar y monetizar oportunidades.

«Ha logrado explotar efectivamente las circunstancias que ha vivido a lo largo de su carrera. Creo que la manera en que utiliza su plataforma para mostrar sus talentos es el mejor reflejo de quién es», agregó la comunicadora.

Adicionalmente, Isaura Taveras indicó que Bolivar Valera ha sacado provecho de las «controversias» generadas por Matías para también generar ingresos. Pero subrayó que su meta nunca es la de atacar al citado empresario.

La comunicadora concluyó su intervención remarcando que cada persona tiene su propio conjunto de circunstancias y razones para tomar decisiones en su vida profesional y personal.