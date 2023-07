Se viraliza acalorada discusión multilingüe entre dos pasajeros

Dos pasajeros protagonizaron en un avión una acalorada discusión en inglés y en español sin entenderse el uno al otro. Según se aprecia en un vídeo compartido en la red social X anteriormente Twitter, por el canal de noticias UHN Plus.

A diferencia de otras discusiones habituales, esta se ha viralizado la graciosa debido a la situación inusual y a la forma en que los insultos son lanzados.

En la grabación se escucha cómo el angloparlante le llama ‘motherfucker’ (hijo de perra, en inglés), a lo que el hispanohablante —que según los comentarios sería dominicano— contesta «hijo de la gran puta eres tú, coño, mamagüevo», lo que provoca la risa de algunos de los presentes.

✈️ | EN PLENO VUELO: Dos pasajeros protagonizan una surrealista discusión en sus respectivos idiomas. pic.twitter.com/egHC0s170H — UHN Plus (@UHN_Plus) July 29, 2023

En ese momento su interlocutor grita enfadado algo en inglés, y el hispanoparlante le responde: «Qué me importa a mí. No sé lo que usted me dice, loco del diablo», antes de proferir un «‘stupid’ tú, maricón».

Fuente: RT