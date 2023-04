Estrella de OnlyFans afirma que tiene dos vaginas

Evelyn Miller, una mujer australiana y estrella de OnlyFans de 31 años, descubrió durante su adolescencia que su vagina no era como la de las demás mujeres, al intentar colocarse un tampón.

Tras años de espera, los médicos le diagnosticaron que sufría de útero didelfo, una malformación que afecta a muy pocas mujeres y que se traduce en tener dos vaginas.

Después de aceptarse a sí misma tal y como era, Evelyn descubrió que su malformación le permitía acceder a un negocio muy rentable: la industria del entretenimiento para adultos.

Así, se convirtió en una estrella de OnlyFans afirmando que utiliza una de sus dos vaginas «para su trabajo» y la otra «para su vida privada».

“Simplemente, yo no sabía lo que no estaba andando bien dentro mío. Estaba tan ansiosa con la idea de

tener relaciones sexuales. Evité el sexo durante mucho tiempo. Los hombres no sabían lo que estaban

haciendo y golpeaban su pene contra mi uretra”, reveló Miller en una entrevista.

Después de trabajar como escort, su esposo Tom (arriba en la foto), con quien tiene dos hijos, la animó a abrir su propia página en OnlyFans y Pornhub, donde muestra sus fotos y videos, además de hablar de su condición para generar conciencia en los demás.

Según cuenta, esto le ayudó a aceptar su diferencia y le permite ganar al menos 15 mil dólares al mes.