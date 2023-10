Así se libró de un asalto al reconocer al ladrón que era su amigo

La inseguridad domina en diversos países, miles de personas sufren un asalto día tras día. Sin embargo, hay ocasiones en las que la suerte favorece a las víctimas y reconocen al ladrón para evitar que las roben.

Eso le pasó a un hombre que se volvió viral en TikTok por salvarse de un asalto al saludar al asaltante, quien resultó ser su conocido.

El video, que ya tiene más de 7 millones de reproducciones, muestra cómo un sujeto en bicicleta aborda a un hombre de playera azul que espera en una esquina y le exige que le dé la mochila que lleva.

Lo sorprendente es que el hombre, antes de ceder sus pertenencias, saluda a alguien que pasa por ahí, persona que aparentemente era cómplice del ladrón y por lo que logra librarse del robo.

El video está acompañado por el tema Tú Eres Mi Hermano del Alma interpretada por Roberto Carlos, lo que le da un toque humorístico a la situación.

Las reacciones de los usuarios ante el asalto

Los internautas reaccionaron al video y dejaron sus comentarios sin tardar, algunos bromearon con la escena y otros compartieron sus historias de cómo reconocieron al ladrón para evitar que los asaltaran.

“Tener contactos de los malos, a veces también sirve”, opinó otro.

“Y luego dicen que no es bueno hacer ese tipo de amigos”, agregó uno más.

Algunos usuarios también relataron sus experiencias similares:

“Una vez me asaltaron junto a mis primos y ya cuando nos vio bien dijo “ah, ustedes son primos de Mike verdad” y dijimos que sí, pero sabrá Dios quién es”, contó uno.

“Una vez nos iban a asaltar a mi ex y a mí y cuando vieron a mi ex lo reconocieron, resulta que eran amigos de niños y se quedaron platicando”, narró otro.

“A mí una vez en un camión me reconoció mi vecino asaltante y me dijo que yo no le diera nada. Lo peor, me bajé en la misma parada que él”, confesó uno más.

Otros casos virales de asaltos frustrados por diferentes motivos se suman a este video, como el de una mujer que su perro salvó de que la robaran o el de un hombre que se defendió con una botella de agua.