Inicia el Dominican Film Festival in New York, fiesta del cine dominicano

Más de 90 películas dominicanas formarán parte del evento cinematográfico.

New York. – El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) inicia formalmente la celebración al cine dominicano con su noche de apertura que tuvo lugar en United Palace, New York. La película de apertura, «El Brujo«, cautivó a una audiencia de más de 1,500 personas, marcando el inicio de una emocionante semana llena de cine, cultura y aprendizaje.

La proyección contó con la presencia del director de la película, Archie López; su productora, Desiree Reyes, el guionista Ariel Kelly y los actores Miguel Céspedes, Jeyden Marine y Majo Romero Coy. De igual manera asistieron personalidades destacadas de la industria cinematográfica, quienes compartieron sus visiones y experiencias con la audiencia.

“Estamos felices de iniciar esta fiesta al cine dominicano. La asistencia masiva y la presencia de distinguidas personalidades de la industria y oficiales selectos de la ciudad de Nueva York son un testimonio de la pasión compartida por el cine dominicano. Este festival no solo es un escaparate para nuestras increíbles películas, sino también un lugar de encuentro para cineastas, amantes del cine y profesionales de la industria. Dijo Armando Guareño, director del DFFNYC

Asimismo, la concejal del distrito 10th de Manhattan, Carmen De La Rosa, reconoció la labor de dominicanos que han dejado una huella significativa en la diáspora. Entre los destacados, se incluyeron el actor Elvis Nolasco, la productora Desiree Reyes y el cantante Raúl Acosta de Oro Solido.

“A lo largo de esta semana, invitamos a todos a unirse a nosotros para explorar historias cautivadoras, participar en conversatorios y celebrar nuestra rica herencia cinematográfica. Estamos emocionados por los días que tenemos por delante y esperamos compartir momentos inolvidables con toda la audiencia.” Destacó Armando Guareño

El DFFNYC es un evento anual que celebra y promueve el cine dominicano en la ciudad de Nueva York. Durante toda una semana, los amantes del cine tendrán la oportunidad de disfrutar de más de 90 películas. Además de participar en actividades formativas y conectarse con destacados profesionales de la industria. El festival tendrá lugar hasta el 9 de noviembre, en el Regal E-Walk (247 W 42nd St New York, NY 10036).

Producciones dominicanas en Competencia Oficial

La competencia oficial cuenta con 10 producciones dominicanas: Croma Kid, Dueños del tiempo, El Año del Tigre, El Método, O+, Ramona, Rango de Honor, Teacher Mechy, Vendedor de Arte y Vienes o voy.

Un jurado compuesto por el actor y director Juan Fernández, también el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de República Dominicana, Luis Arambilet. Asimismo Taina Rodríguez, CEO de cinéate, agencia de comunicación especializada en cine. Tendrá la responsabilidad de seleccionar el Mejor largometraje, Mejor director, Mejor actor, Mejor actriz y Mención especial del jurado.

La fiesta del cine dominicano

Conversatorios y conferencias

El festival ha organizado una serie de conversatorios y conferencias magistrales centradas en los procesos de venta y distribución internacional. Proporcionando una visión profunda sobre los desafíos y oportunidades en el mercado internacional. Igualmente exploraremos la rica historia que ha llevado a la industria cinematográfica dominicana a alcanzar logros notables. Destacando los hitos y las figuras clave que han contribuido a su éxito.

Para obtener más información sobre las proyecciones, eventos y boletos del Dominican Film Festival in New York, visite la web oficial del festival www.dominicanfilmfestival.com, o a través de las redes sociales @dffnycofficial para conocer las últimas actualizaciones y cobertura en tiempo real.

El DFFNYC es organizado por Latin Film Festival Alliance (LAFFA). Producido por Cine Art Entertainment Production en colaboración con cinéate y el Festival de Cine Dominicano (FestCineRD).

Sobre el evento

Es un evento anual que celebra y promueve lo mejor del cine dominicano y latinoamericano. Fundado con la visión de destacar las voces cinematográficas emergentes y establecidas. El festival se ha convertido en un evento emblemático en la ciudad de Nueva York. Celebrando la rica herencia cultural de la República Dominicana y conectando a las personas a través del poder del cine.

La ciudad de Nueva York declaró el día 9 de noviembre de cada año como el Día del Festival de Cine Dominicano en Nueva York.