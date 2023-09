Hony Estrella muy preocupada lanza importante alerta

Para informar a sus seguidores sobre la suplantación de identidad ocurrida en la plataforma TikTok, Hony Estrella publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. La comunicadora, actriz y productora denuncia que una persona se está haciendo pasar por ella y ha negado cualquier conexión con la cuenta @honyestrellatiktok.

«Este TikTok @honyestrellatiktok no es mío, es una persona que se hace pasar por mí. Hace días que intento ponerme en contacto con esa persona, pero no responde DM, déjenle saber en los comentarios que se ponga en contacto conmigo, ya que me llego información delicada sobre una promoción pagada no realizada. Mi TikTok oficial es @Honysestrella», precisó Hony Estrella.

Es decir, están usando esa cuenta para robar dinero, además de hacerse pasar por Hony Estrella.

Asegura Hony Estrella que envió varios mensajes directos (DM) a la persona que está detrás de la cuenta ficticia, pero no ha obtenido respuesta.

La comunicadora solicitó en su mensaje que sus seguidores avisen a la persona que se hace pasar por ella en sus comentarios para que pueda ser contactada. Esta solicitud se realiza debido a una promoción paga que no se ha llevado a cabo, pero que podría estar conectada a la cuenta ficticia.