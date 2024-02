Taylor Swift hizo historia en Premios Grammys 2024

España.– Taylor Swift se convirtió en la protagonista de la edición 66 de los premios Grammys 2024, seguida de Miley Cyrus, Billie Eilish, SZA y boygenius.

Durante la entrega 66 de los Premios Grammy en el estadio Arena de Los Ángeles, que se llevó a cabo este domingo, Taylor Swift hizo historia al ganar un cuarto Grammy al álbum del año con su Midnights.

La estrella estadounidense se convirtió en la primera artista en alcanzar tal marca en la categoría, marcando un hito a sus 34 años y superando a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy.

Del mismo modo, agradeció a los contendores de la codiciada categoría, dedicando una mención especial a la cantautora Lana Del Rey, además de su colaborador frecuente y productor, Jack Antonoff, quien también trabaja con Del Rey.

Artista agradece

“Quiero decir que tengo la oportunidad de trabajar con uno de mis mejores amigos, quien no es solo uno de mis mejores amigos, sino también un productor único de su generación, y ese es Jack Antonoff”, dijo.

Más temprano, la artista, que llegó a la gala con seis nominaciones, se llevó el Grammy al Mejor álbum de pop vocal y en su primer discurso de agradecimiento aprovechó el espacio para anunciar el lanzamiento de un nuevo disco el próximo 19 de abril, dato que rápidamente causó furor entre sus fans a través de las redes sociales.

Fue así como la superestrella, que viene de un año arrasador, venció en el codiciado rubro a World Music Radio, de Jon Batiste; The record, de Boygenius; Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus; Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, de Lana Del Rey; The Age of Pleasure, de Janelle Monae; GUTS, de Olivia Rodrigo y SOS, de SZA, la más nominada de la 66ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.

Este reconocimiento se suma a las glorias que Swift está recibiendo gracias a su monumental Eras Tour, la primera gira mundial multimillonaria que ha abarrotado arenas dentro y fuera de Estados Unidos.

Sobre Midnights, su décimo álbum de estudio

Midnights es el título del décimo trabajo de estudio que Taylor Swift lanzó en sus más dieciocho años de carrera en octubre de 2022.

A pocos días de su estreno, el álbum debutó en la cima de las carteleras de Billboard y la catapultó, convirtiéndola en la primera artista en conquistar de forma simultánea los diez primeros lugares de las canciones más sonadas de Estados Unidos.

Después del éxito que tuvo este proyecto, Swift llegó a la gala del domingo con seis nominaciones, incluyendo las codiciadas a mejor canción y mejor grabación, ganando los tres gramófonos previos en la categoría al álbum del año con Fearless, 1989 y Folklore.