Lista completa de ganadores del Grammy 2024

La ceremonia del Grammy 2024 se llevó a cabo este 4 de febrero en el Crypto.com de Los Ángeles y las grandes estrellas de la música se dieron cita para ser reconocidas por su trabajo en el último año.

Figuras como Miley Cyrus, SZA y Taylor Swift subieron al escenario a recibir reconocimientos en una noche en la que también brilló el talento latino. Artistas como Peso Pluma (México), Karol G (Colombia) y Rubén Blades (Panamá) fueron reconocidos.

Karol G ganó su primer Grammy

La colombiana obtuvo su primer Grammy estadounidense a mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito’.

«Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas. Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida», dijo Karol G después de recibir el premio de manos de Maluma y Christina Aguilera.

La colombiana salió vencedora del apartado que contemplaba al reguetonero Rauw Alejandro con su álbum ‘Saturno’, y al compositor y productor puertorriqueño Tainy con su primer álbum en solitario ‘Data’.

Estos fueron los principales ganadores del premio Grammy en 2024:

1. BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

“Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe Bridgers

2. BEST POP DANCE RECORDING

“Padam Padam” — Kylie Minogue

3. BEST COUNTRY SOLO PERFORMANCE

“White Horse” – Chris Stapleto

4. BEST SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA

“What Was I Made For?” from Barbie the Album – Billie Eilish

5. BEST SCORE SOUNDTRACK FOR VISUAL MEDIA (INCLUDES FILM AND TELEVISION)

Oppenheimer — Ludwig Göransson, composer

6. BEST IMMERSIVE AUDIO ALBUM

“Act 3″ (Immersive Edition) – Ryan Ulyate, Michael Romanowski (Ryan Ulyate)

7. BEST POP SOLO PERFORMANCE

“Flowers” – Miley Cyrus

8. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

“Mañana será bonito”- Karol G

9. BEST REGIONAL ROOTS MUSIC ALBUM

“New Beginnings” – Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band

10. MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO

“Vida cotidiana”- Juanes y “De todas las flores”- Natalia Lafourcade

11. PRODUCTOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)

Jack Antonoff

12. PRODUCTORA DEL AÑO (CLÁSICO)

Elaine Martone

13. MEJOR ÁLBUM DE ROCK

“This Is Why”- Paramore

14. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

“The Record”- Boygenius

15. MEJOR PERFORMANCE ALTERNATIVA

“This Is Why”- Paramore

16. MEJOR R&B PERFORMANCE

ICU – Coco Jones

17. MEJOR PERFORMANCE TRADICIONAL DE R&B

Good Morning – PJ Morton Featuring Susan Carol

18. MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO

SOS – SZA

19. MEJOR ÁLBUM DE R&B

JAGUAR II -Victoria Monét

20. MEJOR PERFORMANCE DE RAP

“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

21. MEJOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

All My Life – Lil Durk Featuring J. Cole

22. MEJOR CANCIÓN DE RAP

“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike

23. MEJOR ÁLBUM DE RAP

MICHAEL – “Killer Mike”

24. BEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM

Bewitched – Laufey

25. MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

Blood Harmony – Larkin Poe

26. MEJOR ÁLBUM DE FOLK

Joni Mitchell At Newport [Live] – Joni Mitchell

27. MEJOR ÁLBUM DE LATIN POP

X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno

28. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA

“Génesis”- Peso Pluma

29. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)”- Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

30. MEJOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL

Pashto – Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

31. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

This Moment – Shakti

32. MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

“Colors Of Royal” – Julian Marley & Antaeus

33. MEJOR VIDEO MUSICAL

I’m Only Sleeping – The Beatles

34. MEJOR CANCIÓN DE R&B

“Snooze”- SZA

35. MEJOR ÁLBUM DE COUNTRY

“Bell Bottom Country”- Lainey Wilson

36. MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL

“Midnights”- Taylor Swfit