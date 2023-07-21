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Lista de ganadores de Premios Juventud 2023

Liliana Pou 12 minutos de lectura
Lista de ganadores de Premio Juventud 2023
Lista de ganadores de Premio Juventud 2023

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El jueves 20 de julio de 2023, los Premios Juventud celebraron su edición número 20 con un espectáculo lleno de música latina y emocionantes presentaciones en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. El evento fue todo un éxito, reuniendo a los ídolos más destacados de la industria musical, Y aquí te traemos los ganadores de Premios Juventud.

La aclamada cantante Shakira fue la gran triunfadora de la noche al llevarse a casa un impresionante total de 8 premios. No muy lejos detrás, Karol G se destacó con 6 galardones de las 8 nominaciones a las que estaba postulada, demostrando su enorme popularidad entre los jóvenes.

Premios Juventud: Todos los ganadores, actuaciones musicales y lo mejor de la celebración en Puerto Rico - Los Angeles Times

Además, Peso Pluma obtuvo 5 premios y figuras como Bad Bunny, Rosalía y Bizarrap también se destacaron al recibir 4 galardones cada uno, consolidando su prominencia en la escena musical.

Entre los reconocimientos más importantes para Karol G se encuentran Mi Artista Favorito de Streaming, Girl Power y Mejor Urban Track, compartido con Shakira. También fue premiada como Mejor Álbum Urbano Femenina por su destacada producción «Mañana será bonito» y se llevó el galardón Social Dance Challenge.

Premios Juventud 2023: lista completa de ganadores | Glamour

Los Premios Juventud, organizados anualmente por la cadena Univisión, tienen como objetivo distinguir a las figuras más sobresalientes del mundo del entretenimiento y el espectáculo en el ámbito latino. Esta edición fue aún más especial al regresar a Puerto Rico por segunda vez consecutiva, brindando una experiencia única y emocionante para los espectadores y artistas por igual.

El evento se destacó por su vibrante energía, increíbles actuaciones en vivo y la oportunidad de reconocer y celebrar a las jóvenes estrellas que han cautivado a su audiencia con su talento y dedicación en la música latina. Los Premios Juventud continúan consolidándose como una plataforma significativa para honrar el talento emergente y establecido en la industria musical latina.

Premios Juventud: Todos los ganadores, actuaciones musicales y lo mejor de la celebración en Puerto Rico - Los Angeles Times

Lista de Ganadores Premios Juventud 2023

Artista Premios Juventud Femenina

ÁNGELA AGUILAR

ANITTA

BECKY G

CAMILA CABELLO

CHIQUIS

KAROL G

MARIA BECERRA

ROSALÍA

SHAKIRA/ GANADORA

TINI

Premios Juventud: Todos los ganadores, actuaciones musicales y lo mejor de la celebración en Puerto Rico - Los Angeles Times

Grupo o Dúo Favorito del Año

CNCO

ESLABON ARMADO

FUERZA REGIDA

GENTE DE ZONA

GRUPO FRONTERA

HA*ASH /GANADORAS

JESSE & JOY

LOS ÁNGELES AZULES

REIK

WISIN Y YANDE

La Nueva Generación Femenina

BRATTY

GALE

JENN MOREL

KENIA OS /GANADORA

LA JOAQUI

LUDMILLA

PAHUA

PAOPAO

SNOW THA PRODUCT

YOUNG MIK

KENIA OS es nominada por primera vez a 5 Premios Juventud

La Nueva Generación Masculina

BIZARRAP/GANADOR

BRRAY

CHRIS LEBRON

LASSO

QUEVEDO

RELS B

RUSHERKING

TRUENO

YNG LVCAS

YOVNGCHIMI

Premios Juventud on Twitter: ".@bizarrap ganador de La Nueva Generación Masculina en #PremiosJuventud. ¡Felicitaciones! https://t.co/GT0zEJNT1i" / Twitter

La Nueva Generación Regional Mexicano

CONEXIÓN DIVINA

EDEN MUÑOZ

GRUPO FRONTERA

GRUPO MARCA REGISTRADA

KEVIN KAARL

MARIO BAUTISTA

PAOLA JARA

PESO PLUMA/GANADOR

SEBASTIAN ESQUIVEL

VICTOR CIBRIAN

Premios Juventud todos los nominados 2023 - Los Angeles Times

Artista On The Rise Masculino

ÁLVARO DÍAZ

BLESSD

BOZA

CARIN LEÓN

ELADIO CARRIÓN /GANADOR

FUERZA REGIDA

LUIS R CONRIQUEZ

RYAN CASTRO

SANTA FE KLAN

TIAGO PZK

Eladio Carrion | The Hottest Latinx Celebs Hit the Premios Juventud Red Carpet, and Boy Did They Deliver | POPSUGAR Latina Photo 38

Artista On The Rise Femenina

AITANA

BAD GYAL

CHESCA

DANNA PAOLA/ GANADORA

EMILIA

KIM LOAIZA

LA GABI

LOLA INDIGO

TOKISCHA

VILLANO ANTILLANO

Danna Paola encabeza la primera lista de artistas confirmados para Premios Juventud 2023 - La Opinión

Mi Artista Favorito De Streaming

BAD BUNNY

BECKY G

BIZARRAP

CARIN LEÓN

FUERZA REGIDA

GRUPO FRONTERA

J BALVIN

KAROL G/GANADORA

PESO PLUMA

10. RAUW ALEJANDRO

Shakira triunfa en Premios Juventud con ocho galardones, seguida por Karol G y Peso Pluma

Los Mejores Beatmakers

BIZARRAP/GANADOR

DJ LUIAN

EDGAR BARRERA

FOREIGN TECK

MAMBO KINGZ

MR. NAISGAI

OVY ON THE DRUMS

SKY ROMPIENDO

SUBELO NEO

TAINY

Premios Juventud on Twitter: "'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' de @ bizarrap y @shakira es la 'Mejor Canción Para Mi Ex' en #PremiosJuventud. ¡Felicitaciones! https://t.co/JGQ6BJj9nF" / Twitter

Mejor Canción En Pareja

ABAJITO – LELE PONS & GUAYNAA

BESO – ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO /GANADORES

DICELO – JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO

LA BODA – JESSI URIBE & PAOLA JARA

LUNA – JD PANTOJA & KIM LOAIZA

Mejor Canción Para Mi Ex

CUPIDO – TINI

MI EXXX – WISIN & ANUEL AA

QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 – BIZARRAP & SHAKIRA/GANDORES

UN X100TO – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Rosalía y Rauw Alejandro revelan por qué son almas gemelas: Entrevista – Billboard

Colaboración OMG

A TU MANERA – MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY

BAILAR CONTIGO – BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE

DESPECHÁ RMX – ROSALÍA & CARDI B/ GANADORES

EL MERENGUE – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

FOREVER MY LOVE – J BALVIN & ED SHEERAN

LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) – DON OMAR & LIL JON

NO MÁS – MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL

OJALÁ – THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE

SIN FIN – ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE

SI SALIMOS – ELADIO CARRIÓN & 50 CENT

Cardi B Joins Rosalía for New “Despechá” Remix: Listen | Pitchfork

Girl Power

ACTIVA – CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH

BRINCA – CAZZU & YOUNG MIKO

DESPECHÁ RMX – ROSALÍA & CARDI B

HUNG UP ON TOKISCHA – MADONNA & TOKISCHA

INTOXICAO – EMILIA & NICKI NICOLE

LA LOTO – TINI, BECKY G & ANITTA

LOKITA – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA

PARA NO VERTE MÁS – THALIA & KENIA OS

QUÉ AGONÍA – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORAS

Mejor Urban Track

CAFÉ CON LECHE – PITBULL

DEPRIMIDA – OZUNA

LA BEBE REMIX – YNG LVCAS & PESO PLUMA

NECESIDAD – VENESTI

NOCHE DE TETEO – SECH

RUMBATÓN – DADDY YANKEE

SINCERO – DON OMAR

TITÍ ME PREGUNTÓ – BAD BUNNY

TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORAS

YANDEL 150 – YANDEL & FEID

Shakira, Karol G y Peso Pluma triunfan en Premios Juventud — El Nacional

Mejor Mezcla Urbana

ANDE CON QUIEN ANDE – MYKE TOWERS & JHAYCO

BESOS MOJA2 – WISIN Y YANDEL & ROSALÍA

DESESPERADOS – RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE

HEY MOR – OZUNA & FEID/ GANADORES

ME PORTO BONITO – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE

NIVEL DE PERREO – J BALVIN & RYAN CASTRO

NOS COMEMOS – TIAGO PZK & OZUNA

NOS COMEMOS VIVOS – MALUMA & CHENCHO CORLEONE

NUNCA Y PICO – YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN

ULALA – MYKE TOWERS & DADDY YANKEE

Ozuna está en el top 50 de Spotify con su tema "Hey Mor" junto a Feid - De Último Minuto

Mejor Álbum Urbano Masculino

3MEN2 KBRN – ELADIO CARRIÓN

FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM – FEID

LA ÚLTIMA MISIÓN – WISIN Y YANDEL

LA VIDA ES UNA – MYKE TOWERS

LLNM2 – ANUEL AA

MICRODOSIS – MORA

OZUTOCHI – OZUNA

SATURNO – RAUW ALEJANDRO

SR. SANTOS – ARCÁNGEL

UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY/GANADOR

Dónde ver los Premios Juventud 2023 en vivo: a qué hora son, nominados y votaciones | MARCA México

Mejor Álbum Urbano Femenina

ESQUEMAS – BECKY G

LA NENA DE ARGENTINA – MARIA BECERRA

MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G/ GANADORA

NENA TRAMPA – CAZZU

TRAP KITTY – YOUNG MIKO

Mejor Canción Dembow

CUCA – KIKO EL CRAZY

FELIZ – CHIMBALA

GOGO DANCE – EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO

ME LA WA ROBAR – LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR

TO’ ESTO ES TUYO – NATTI NATASHA/ GANADORA

Karol G: los galardones de la artista en los Premios Juventud - Música y Libros - Cultura - ELTIEMPO.COM

Mejor Colaboración Dembow

DELINCUENTE – TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW/GANADORES

LE DOY 20 MIL – EL ALFA & PRINCE ROYCE

PICHIRRY – KIKO EL CRAZY & EL ALFA

SOY MAMÁ REMIX – LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL

SUBETE A MI MOTO – CHIMBALA & ANGEL DIOR

WAPAE – 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47

Tokischa alcanza 3 nominaciones en Premios Juventud 2023

Mejor Canción Trap

BABY FATHER 2.0 – YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA

COCO CHANEL – ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY/GANADORES

JS4E – ARCÁNGEL

LA 2BLEA – ANUEL AA

RIRI – YOUNG MIKO

Pop Track Del Año

AMBULANCIA – CAMILO & CAMILA CABELLO

BAILÉ CON MI EX – BECKY G/ GANADORA

JUNIO – MALUMA

LA EQUIVOCADA – CNCO

LA FIESTA – PEDRO CAPÓ

NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX – MANUEL MEDRANO & RAWAYANA

RESPIRAR – JESSE & JOY

SUPONGO QUE LO SABES – HA*ASH

TE AMO Y PUNTO – CHAYANNE

TV – SEBASTIÁN YATRA

Eladio Carrion X Bad Bunny | Fotos de bad bunny, Chicos emo lindos, Imagenes de bad bunny

La Mezcla Pop Del Año

A VECES BIEN Y A VECES MAL – RICKY MARTIN & REIK

CONTIGO – SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN/ GANADORES

MUERO – KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ

SI PUDIERA – VANESA MARTÍN & JESSE & JOY

UNA VEZ MÁS – PEDRO CAPÓ & LALI

Premios Juventud on Twitter: "'Contigo' de @SebastianYatra & @PabloAlboran es 'La Mezcla Pop Del Año' en #PremiosJuventud. ¡Felicitaciones! https://t.co/zBGHGeTqV2" / Twitter

Mejor Álbum Pop

CLICHÉS – JESSE & JOY

DE ADENTRO PA AFUERA – CAMILO

EL AMOR QUE MERECEMOS – KANY GARCÍA

FAMILIA – CAMILA CABELLO

HAASHTAG – HA*ASH/ GANADOR

LA CUARTA HOJA – PABLO ALBORÁN

LA NETA – PEDRO CAPÓ

PLAY – RICKY MARTIN

SINCERÁNDOME – CARLOS RIVERA

XOXO – CNCO

Ha*Ash - Wikipedia, la enciclopedia libre

Mejor Canción Pop/Urbano

CAIRO – KAROL G & OVY ON THE DRUMS

CHAO BEBE – OVY ON THE DRUMS & OZUNA

CUPIDO – TINI

DE 100 A 0 – MANUEL TURIZO

DESPECHÁ – ROSALÍA

FIESTA – FARINA & RYAN CASTRO

HOT – DADDY YANKEE & PITBULL

NO HAY LEY – KALI UCHIS

SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 – BIZARRAP & SHAKIRA/GANDORES

TUTURU – CHESC

Shakira se alza como la máxima ganadora de Premios Juventud 2023 con ocho galardones

Mejor Colaboración Pop/Urbano

AEIOU – JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ

ÉXTASIS – MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA

MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL

MUÑECAS – TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI

QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 – BIZARRAP & QUEVEDO

SUELTA – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP

TE FELICITO – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORA

TU RECUERDO – WISIN, EMILIA & LYANNO

VACACIONES – LUIS FONSI & MANUEL TURIZO

Shakira gran ganadora de Premios Juventud – Billboard

Mejor Álbum Pop/Urbano

777 – PISO 21

2000 – MANUEL TURIZO

CUPIDO – TINI

DONDE QUIERO ESTAR – QUEVEDO

EMOCIONES – JAY WHEELER

LEY DE GRAVEDAD – LUIS FONSI

MOTOMAMI+ – ROSALÍA/GANADOR

THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) – MALUMA

TÚ CREES EN MÍ? – EMILIA

VERSIONS OF ME – ANITT

Premios Juventud 2022: Rosalía está nominada en la categoría Álbum del Año | Premios Juventud | Univision

Mejor Canción Regional Mexicana

CALIDAD – GRUPO FIRME & LUIS MEXIA

ELLA BAILA SOLA – ESLABON ARMADO & PESO PLUMA/ GANADORA

FUERA DE SERVICIO – EL FANTASMA

GATO DE MADRUGADA – JOSS FAVELA

LA PROFECÍA – LOS TUCANES DE TIJUANA

LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

NO ES POR ACÁ – CARIN LEÓN

NO SE VA (EN VIVO) – GRUPO FRONTERA

SI ME DUELE QUE DUELA – INTOCABLE

VIVO EN EL 6 – CHRISTIAN NODAL

Peso Pluma: Esta es la multimillonaria suma de dinero que cuesta su dentadura de diamantes

Mejor Colaboración Regional Mexicana

BEBE DAME – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA

HAY QUE HACER DINERO – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ

JGL – LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ

LA BAILADORA – GRUPO FIRME & JOSS FAVELA

NO ME HABLEN DE AMOR – PEPE AGUILAR & INTOCABLE

PRC – PESO PLUMA & NATANAEL CANO/GANADORES

QUÉ AGONÍA – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

SE ACABÓ (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN

SI YA HICISTE EL MAL – LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE

Natanael Cano, joven famosos por sus corridos tumbados, ganó en Miami 3 Premios Juventud - Ana María Canseco

Mejor Fusión Regional Mexicana

ALASKA – CAMILO & GRUPO FIRME

CHANEL – BECKY G & PESO PLUMA

COMO EL VIENTO – LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM

LA SIGUIENTE – KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL

LLORAR Y LLORAR – MAU Y RICKY & CARIN LEÓN

MÁS MUERTO QUE VIVO – MATISSE & INTOCABLE

POR EL RESTO DE TU VIDA – CHRISTIAN NODAL & TINI

TÚ Y TÚ – LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN

UN CHINGO DE TEQUILA – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM

UN X100TO – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY/ GANADORES

Cuántas nominaciones tiene Grupo Frontera en Premios Juventud 2023? | Tu Nota

Mejor Álbum Regional Mexicano

ABEJA REINA – CHIQUIS

ACLARANDO LA MENTE – JOSS FAVELA

CON LOS PIES EN LA TIERRA – LENIN RAMÍREZ

CONSEJOS GRATIS – EDEN MUÑOZ

CONTINGENTE – JUNIOR H

CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES

ENFIESTADOS Y AMANECIDOS – GRUPO FIRME

FORAJIDO EP 1 – CHRISTIAN NODAL

PA’ LUEGO ES TARDE – YURIDIA

SEMBRANDO – PESO PLUMA/ GANADOR

Bad Bunny, Peso Pluma & More Lead the 2023 Premios Juventud Nominations

Tropical Hit

DECIDÍ TENER PANTALONES – VÍCTOR MANUELLE

LA BACHATA – MANUEL TURIZO/GANADOR

LA FÓRMULA – MALUMA & MARC ANTHONY

OTRA VEZ – PRINCE ROYCE

PEGAO – CAMILO

PELIGRO – LUIS VAZQUEZ

QUIERO QUEMAR LA PISTA – LIMI-T 21

SIN ROPA – SIE7E

SOLO CONMIGO – ROMEO SANTOS

TODAVÍA TE ESPERO – LUIS FIGUEROA

Manuel Turizo regresa triunfal a Premios Juventud con ocho nominaciones» – Diario Social RD

Tropical Mix

CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES

EL MERENGUE – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

EL PAÑUELO – ROMEO SANTOS & ROSALÍA

LA FÓRMULA – MALUMA & MARC ANTHONY

MONOTONÍA – SHAKIRA & OZUNA / GANADORES

PAN PARA YOLANDA – MELENDI & AYMÉE NUVIOLA

PASA – FONSECA & MATISSE

SI TE PREGUNTAN… – PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER

SOY YO – DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA

TE OLVIDASTE DE MI – FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ

Premios Juventud 2023: Shakira es la máxima ganadora de la noche con 8 galardones - Infobae

Mejor Álbum Tropical

24/7 – GUSI

CANCIONES DEL CORAZÓN – OLGA TAÑÓN

CUMBIANA II – CARLOS VIVES

DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 – GILBERTO SANTA ROSA

EMPEZANDO OTRA VEZ – DANIELA DARCOURT

FÓRMULA, VOL. 3 – ROMEO SANTOS/ GANADOR

LIMI T PARA SIEMPRE – LIMI-T 21

LUIS FIGUEROA – LUIS FIGUEROA

MI MUCHACHITA – ELVIS MARTINEZ

PA’LLA VOY – MARC ANTHONY

Los Premios Juventud repiten en Puerto Rico

La Coreo Más Hot

EL TEKE TEKE – CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ

LA LOTO – TINI, BECKY G & ANITTA

LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) – DON OMAR & LIL JON

MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL/GANADORES

SUELTA – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOO

Premios Juventud 2022: Natti Natasha está nominada en la categoría Álbum del Año | Premios Juventud | Univision

Video Con El Mensaje Más Poderoso

5:24 – CAMILO

A LO BONITO – ILE & IVY QUEEN

LA REINA – MALUMA/ VIDEO -GANADOR

MONTAÑA SOLITARIA – CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN

NO ES QUE TE EXTRAÑE – CHRISTINA AGUILERA

TIERRA – BOMBA ESTÉREO

Maluma arrasa con nueve nominaciones en Premios Juventud 2023 | RC Noticias

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