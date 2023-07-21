Lista de ganadores de Premio Juventud 2023

El jueves 20 de julio de 2023, los Premios Juventud celebraron su edición número 20 con un espectáculo lleno de música latina y emocionantes presentaciones en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. El evento fue todo un éxito, reuniendo a los ídolos más destacados de la industria musical, Y aquí te traemos los ganadores de Premios Juventud.
La aclamada cantante Shakira fue la gran triunfadora de la noche al llevarse a casa un impresionante total de 8 premios. No muy lejos detrás, Karol G se destacó con 6 galardones de las 8 nominaciones a las que estaba postulada, demostrando su enorme popularidad entre los jóvenes.
Además, Peso Pluma obtuvo 5 premios y figuras como Bad Bunny, Rosalía y Bizarrap también se destacaron al recibir 4 galardones cada uno, consolidando su prominencia en la escena musical.
Entre los reconocimientos más importantes para Karol G se encuentran Mi Artista Favorito de Streaming, Girl Power y Mejor Urban Track, compartido con Shakira. También fue premiada como Mejor Álbum Urbano Femenina por su destacada producción «Mañana será bonito» y se llevó el galardón Social Dance Challenge.
Los Premios Juventud, organizados anualmente por la cadena Univisión, tienen como objetivo distinguir a las figuras más sobresalientes del mundo del entretenimiento y el espectáculo en el ámbito latino. Esta edición fue aún más especial al regresar a Puerto Rico por segunda vez consecutiva, brindando una experiencia única y emocionante para los espectadores y artistas por igual.
El evento se destacó por su vibrante energía, increíbles actuaciones en vivo y la oportunidad de reconocer y celebrar a las jóvenes estrellas que han cautivado a su audiencia con su talento y dedicación en la música latina. Los Premios Juventud continúan consolidándose como una plataforma significativa para honrar el talento emergente y establecido en la industria musical latina.
Lista de Ganadores Premios Juventud 2023
Artista Premios Juventud Femenina
ÁNGELA AGUILAR
ANITTA
BECKY G
CAMILA CABELLO
CHIQUIS
KAROL G
MARIA BECERRA
ROSALÍA
SHAKIRA/ GANADORA
TINI
Grupo o Dúo Favorito del Año
CNCO
ESLABON ARMADO
FUERZA REGIDA
GENTE DE ZONA
GRUPO FRONTERA
HA*ASH /GANADORAS
JESSE & JOY
LOS ÁNGELES AZULES
REIK
WISIN Y YANDE
La Nueva Generación Femenina
BRATTY
GALE
JENN MOREL
KENIA OS /GANADORA
LA JOAQUI
LUDMILLA
PAHUA
PAOPAO
SNOW THA PRODUCT
YOUNG MIK
La Nueva Generación Masculina
BIZARRAP/GANADOR
BRRAY
CHRIS LEBRON
LASSO
QUEVEDO
RELS B
RUSHERKING
TRUENO
YNG LVCAS
YOVNGCHIMI
La Nueva Generación Regional Mexicano
CONEXIÓN DIVINA
EDEN MUÑOZ
GRUPO FRONTERA
GRUPO MARCA REGISTRADA
KEVIN KAARL
MARIO BAUTISTA
PAOLA JARA
PESO PLUMA/GANADOR
SEBASTIAN ESQUIVEL
VICTOR CIBRIAN
Artista On The Rise Masculino
ÁLVARO DÍAZ
BLESSD
BOZA
CARIN LEÓN
ELADIO CARRIÓN /GANADOR
FUERZA REGIDA
LUIS R CONRIQUEZ
RYAN CASTRO
SANTA FE KLAN
TIAGO PZK
Artista On The Rise Femenina
AITANA
BAD GYAL
CHESCA
DANNA PAOLA/ GANADORA
EMILIA
KIM LOAIZA
LA GABI
LOLA INDIGO
TOKISCHA
VILLANO ANTILLANO
Mi Artista Favorito De Streaming
BAD BUNNY
BECKY G
BIZARRAP
CARIN LEÓN
FUERZA REGIDA
GRUPO FRONTERA
J BALVIN
KAROL G/GANADORA
PESO PLUMA
10. RAUW ALEJANDRO
Los Mejores Beatmakers
BIZARRAP/GANADOR
DJ LUIAN
EDGAR BARRERA
FOREIGN TECK
MAMBO KINGZ
MR. NAISGAI
OVY ON THE DRUMS
SKY ROMPIENDO
SUBELO NEO
TAINY
Mejor Canción En Pareja
ABAJITO – LELE PONS & GUAYNAA
BESO – ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO /GANADORES
DICELO – JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO
LA BODA – JESSI URIBE & PAOLA JARA
LUNA – JD PANTOJA & KIM LOAIZA
Mejor Canción Para Mi Ex
CUPIDO – TINI
MI EXXX – WISIN & ANUEL AA
QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 – BIZARRAP & SHAKIRA/GANDORES
UN X100TO – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
Colaboración OMG
A TU MANERA – MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY
BAILAR CONTIGO – BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE
DESPECHÁ RMX – ROSALÍA & CARDI B/ GANADORES
EL MERENGUE – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
FOREVER MY LOVE – J BALVIN & ED SHEERAN
LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) – DON OMAR & LIL JON
NO MÁS – MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL
OJALÁ – THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE
SIN FIN – ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE
SI SALIMOS – ELADIO CARRIÓN & 50 CENT
Girl Power
ACTIVA – CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH
BRINCA – CAZZU & YOUNG MIKO
DESPECHÁ RMX – ROSALÍA & CARDI B
HUNG UP ON TOKISCHA – MADONNA & TOKISCHA
INTOXICAO – EMILIA & NICKI NICOLE
LA LOTO – TINI, BECKY G & ANITTA
LOKITA – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA
PARA NO VERTE MÁS – THALIA & KENIA OS
QUÉ AGONÍA – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORAS
Mejor Urban Track
CAFÉ CON LECHE – PITBULL
DEPRIMIDA – OZUNA
LA BEBE REMIX – YNG LVCAS & PESO PLUMA
NECESIDAD – VENESTI
NOCHE DE TETEO – SECH
RUMBATÓN – DADDY YANKEE
SINCERO – DON OMAR
TITÍ ME PREGUNTÓ – BAD BUNNY
TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORAS
YANDEL 150 – YANDEL & FEID
Mejor Mezcla Urbana
ANDE CON QUIEN ANDE – MYKE TOWERS & JHAYCO
BESOS MOJA2 – WISIN Y YANDEL & ROSALÍA
DESESPERADOS – RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE
HEY MOR – OZUNA & FEID/ GANADORES
ME PORTO BONITO – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
NIVEL DE PERREO – J BALVIN & RYAN CASTRO
NOS COMEMOS – TIAGO PZK & OZUNA
NOS COMEMOS VIVOS – MALUMA & CHENCHO CORLEONE
NUNCA Y PICO – YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN
ULALA – MYKE TOWERS & DADDY YANKEE
Mejor Álbum Urbano Masculino
3MEN2 KBRN – ELADIO CARRIÓN
FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM – FEID
LA ÚLTIMA MISIÓN – WISIN Y YANDEL
LA VIDA ES UNA – MYKE TOWERS
LLNM2 – ANUEL AA
MICRODOSIS – MORA
OZUTOCHI – OZUNA
SATURNO – RAUW ALEJANDRO
SR. SANTOS – ARCÁNGEL
UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY/GANADOR
Mejor Álbum Urbano Femenina
ESQUEMAS – BECKY G
LA NENA DE ARGENTINA – MARIA BECERRA
MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G/ GANADORA
NENA TRAMPA – CAZZU
TRAP KITTY – YOUNG MIKO
Mejor Canción Dembow
CUCA – KIKO EL CRAZY
FELIZ – CHIMBALA
GOGO DANCE – EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO
ME LA WA ROBAR – LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR
TO’ ESTO ES TUYO – NATTI NATASHA/ GANADORA
Mejor Colaboración Dembow
DELINCUENTE – TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW/GANADORES
LE DOY 20 MIL – EL ALFA & PRINCE ROYCE
PICHIRRY – KIKO EL CRAZY & EL ALFA
SOY MAMÁ REMIX – LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL
SUBETE A MI MOTO – CHIMBALA & ANGEL DIOR
WAPAE – 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47
Mejor Canción Trap
BABY FATHER 2.0 – YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA
COCO CHANEL – ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY/GANADORES
JS4E – ARCÁNGEL
LA 2BLEA – ANUEL AA
RIRI – YOUNG MIKO
Pop Track Del Año
AMBULANCIA – CAMILO & CAMILA CABELLO
BAILÉ CON MI EX – BECKY G/ GANADORA
JUNIO – MALUMA
LA EQUIVOCADA – CNCO
LA FIESTA – PEDRO CAPÓ
NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX – MANUEL MEDRANO & RAWAYANA
RESPIRAR – JESSE & JOY
SUPONGO QUE LO SABES – HA*ASH
TE AMO Y PUNTO – CHAYANNE
TV – SEBASTIÁN YATRA
La Mezcla Pop Del Año
A VECES BIEN Y A VECES MAL – RICKY MARTIN & REIK
CONTIGO – SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN/ GANADORES
MUERO – KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ
SI PUDIERA – VANESA MARTÍN & JESSE & JOY
UNA VEZ MÁS – PEDRO CAPÓ & LALI
Mejor Álbum Pop
CLICHÉS – JESSE & JOY
DE ADENTRO PA AFUERA – CAMILO
EL AMOR QUE MERECEMOS – KANY GARCÍA
FAMILIA – CAMILA CABELLO
HAASHTAG – HA*ASH/ GANADOR
LA CUARTA HOJA – PABLO ALBORÁN
LA NETA – PEDRO CAPÓ
PLAY – RICKY MARTIN
SINCERÁNDOME – CARLOS RIVERA
XOXO – CNCO
Mejor Canción Pop/Urbano
CAIRO – KAROL G & OVY ON THE DRUMS
CHAO BEBE – OVY ON THE DRUMS & OZUNA
CUPIDO – TINI
DE 100 A 0 – MANUEL TURIZO
DESPECHÁ – ROSALÍA
FIESTA – FARINA & RYAN CASTRO
HOT – DADDY YANKEE & PITBULL
NO HAY LEY – KALI UCHIS
SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 – BIZARRAP & SHAKIRA/GANDORES
TUTURU – CHESC
Mejor Colaboración Pop/Urbano
AEIOU – JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ
ÉXTASIS – MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA
MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
MUÑECAS – TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI
QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 – BIZARRAP & QUEVEDO
SUELTA – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOOP
TE FELICITO – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
TQG – KAROL G & SHAKIRA/GANADORA
TU RECUERDO – WISIN, EMILIA & LYANNO
VACACIONES – LUIS FONSI & MANUEL TURIZO
Mejor Álbum Pop/Urbano
777 – PISO 21
2000 – MANUEL TURIZO
CUPIDO – TINI
DONDE QUIERO ESTAR – QUEVEDO
EMOCIONES – JAY WHEELER
LEY DE GRAVEDAD – LUIS FONSI
MOTOMAMI+ – ROSALÍA/GANADOR
THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) – MALUMA
TÚ CREES EN MÍ? – EMILIA
VERSIONS OF ME – ANITT
Mejor Canción Regional Mexicana
CALIDAD – GRUPO FIRME & LUIS MEXIA
ELLA BAILA SOLA – ESLABON ARMADO & PESO PLUMA/ GANADORA
FUERA DE SERVICIO – EL FANTASMA
GATO DE MADRUGADA – JOSS FAVELA
LA PROFECÍA – LOS TUCANES DE TIJUANA
LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
NO ES POR ACÁ – CARIN LEÓN
NO SE VA (EN VIVO) – GRUPO FRONTERA
SI ME DUELE QUE DUELA – INTOCABLE
VIVO EN EL 6 – CHRISTIAN NODAL
Mejor Colaboración Regional Mexicana
BEBE DAME – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
HAY QUE HACER DINERO – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ
JGL – LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ
LA BAILADORA – GRUPO FIRME & JOSS FAVELA
NO ME HABLEN DE AMOR – PEPE AGUILAR & INTOCABLE
PRC – PESO PLUMA & NATANAEL CANO/GANADORES
QUÉ AGONÍA – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
SE ACABÓ (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN
SI YA HICISTE EL MAL – LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE
Mejor Fusión Regional Mexicana
ALASKA – CAMILO & GRUPO FIRME
CHANEL – BECKY G & PESO PLUMA
COMO EL VIENTO – LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM
LA SIGUIENTE – KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL
LLORAR Y LLORAR – MAU Y RICKY & CARIN LEÓN
MÁS MUERTO QUE VIVO – MATISSE & INTOCABLE
POR EL RESTO DE TU VIDA – CHRISTIAN NODAL & TINI
TÚ Y TÚ – LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN
UN CHINGO DE TEQUILA – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM
UN X100TO – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY/ GANADORES
Mejor Álbum Regional Mexicano
ABEJA REINA – CHIQUIS
ACLARANDO LA MENTE – JOSS FAVELA
CON LOS PIES EN LA TIERRA – LENIN RAMÍREZ
CONSEJOS GRATIS – EDEN MUÑOZ
CONTINGENTE – JUNIOR H
CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES
ENFIESTADOS Y AMANECIDOS – GRUPO FIRME
FORAJIDO EP 1 – CHRISTIAN NODAL
PA’ LUEGO ES TARDE – YURIDIA
SEMBRANDO – PESO PLUMA/ GANADOR
Tropical Hit
DECIDÍ TENER PANTALONES – VÍCTOR MANUELLE
LA BACHATA – MANUEL TURIZO/GANADOR
LA FÓRMULA – MALUMA & MARC ANTHONY
OTRA VEZ – PRINCE ROYCE
PEGAO – CAMILO
PELIGRO – LUIS VAZQUEZ
QUIERO QUEMAR LA PISTA – LIMI-T 21
SIN ROPA – SIE7E
SOLO CONMIGO – ROMEO SANTOS
TODAVÍA TE ESPERO – LUIS FIGUEROA
Tropical Mix
CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES
EL MERENGUE – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
EL PAÑUELO – ROMEO SANTOS & ROSALÍA
LA FÓRMULA – MALUMA & MARC ANTHONY
MONOTONÍA – SHAKIRA & OZUNA / GANADORES
PAN PARA YOLANDA – MELENDI & AYMÉE NUVIOLA
PASA – FONSECA & MATISSE
SI TE PREGUNTAN… – PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER
SOY YO – DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA
TE OLVIDASTE DE MI – FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ
Mejor Álbum Tropical
24/7 – GUSI
CANCIONES DEL CORAZÓN – OLGA TAÑÓN
CUMBIANA II – CARLOS VIVES
DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 – GILBERTO SANTA ROSA
EMPEZANDO OTRA VEZ – DANIELA DARCOURT
FÓRMULA, VOL. 3 – ROMEO SANTOS/ GANADOR
LIMI T PARA SIEMPRE – LIMI-T 21
LUIS FIGUEROA – LUIS FIGUEROA
MI MUCHACHITA – ELVIS MARTINEZ
PA’LLA VOY – MARC ANTHONY
La Coreo Más Hot
EL TEKE TEKE – CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ
LA LOTO – TINI, BECKY G & ANITTA
LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) – DON OMAR & LIL JON
MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL/GANADORES
SUELTA – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN SCOO
Video Con El Mensaje Más Poderoso
5:24 – CAMILO
A LO BONITO – ILE & IVY QUEEN
LA REINA – MALUMA/ VIDEO -GANADOR
MONTAÑA SOLITARIA – CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN
NO ES QUE TE EXTRAÑE – CHRISTINA AGUILERA
TIERRA – BOMBA ESTÉREO