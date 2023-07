Así fue el final alternativo de la película Titanic que James Cameron decidió cambiar

Con 14 nominaciones y 10 estatuillas Óscar, Titanic fue elegida la mejor película del año 1997 y, para muchos, de la historia. Y es que el romance de Jack y Rose, además del relato de una tragedia que realmente sucedió, llegó a tocar los corazones de millones.

Cómo es el final alternativo de la película Titanic

El desenlace original de la película sucede cuando Rose, cuando es una anciana de 100 años, sonríe mientras arroja desde la borda del barco el diamante que le regaló su exprometido a bordo y que, según ella, tenía que volver al lugar donde pertenecía. Después de lanzar la joya azul al agua, regresa a su habitación y fallece pacíficamente mientras duerme.

Lo más aclamado de esta escena que finalmente salió a la luz fue el reencuentro de Rose y Jack, en una travesía al barco restaurado, mientras se dan un beso en frente de todos los pasajeros vivos.

No obstante, el final que había planeado Cameron era muy distinto.

En el alternativo, Rose también se acerca a la proa del barco con el collar. Rápidamente, el investigador y su nieta Lizzy corren, pensando que se quería suicidar, pero la anciana quería arrojar la preciada joya al mar.

El investigador Brock Lovett está molesto —porque no sabía que Rose tenía la joya—y le suplica que no la tire. Y ahí es cuando ella dice una frase que no está en la escena que se vio en los cines.

—Lo más difícil de ser tan pobre, era ser tan rica. Pero cada vez que pensé en venderlo, pensé en Cal. Y de algún modo, logré sobrevivir sin su ayuda—dijo Rose.

Ha sido un final alternativo muy cuestionado, y hay muchos quienes se alegran de que James Cameron haya optado por el otro, donde se puede ver a Jack y Rose felices. Ninguno de los dos deja de ser triste, pero —según los fanáticos—ambos llegan a los corazones de distintas maneras.