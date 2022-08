Fallece el  actor y cantante peruano Diego Bertie al caer de un piso 14

El artista cayó desde lo alto de su edificio, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, llegando sin vida al hospital.

Lima, Perú.- El cantante y actor peruano Diego Bertie, falleció al caer desde un piso 14 en Lima, capital de Perú, confirmó el Cuerpo General de Bomberos. Tenía 54 años de edad.

Según reportaron, sin ofrecer mayores detalles, el artista cayó desde lo alto de su edificio, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, llegando sin vida al hospital.

“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1.

Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, comentó bastante afectado.

El actor Christian Meier, amigo y compañero de actuación de Bertie, lamentó su muerte durante una nota en Twitter. “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…”.

Bertie estelarizó series, telenovelas, películas, musicales y obras de teatro. En telenovela venezolana «Amantes de luna llena» (2000) para Venevisión y «Vale todo» (2002) de Rede Globo y Telemundo.

En 2005 participó en las películas peruanas «Una sombra al frente», «Piratas en el Callao» y en la boliviana «Los Andes no creen en Dios», reseña Wikipedia.

Bertie protagonizó la telenovela colombiana producida de Caracol Televisión, «La ex», en 2006, junto a Ruddy Rodríguez. El año siguiente participó en un episodio de «Tiempo final» (Fox)

En 2008 participó en la versión latina estadounidense de «Desperate Housewives: Amas de casa desesperadas», como Antonio.

Proyectos del actor en 2009 hasta el 2017

En 2009 coprotagonizó la telenovela «Bermúdez», producida y emitida por Caracol Televisión. El año siguiente, de regresó a Perú, donde protagonizó «Los exitosos Gomes» para Frecuencia Latina.

En 2015 se integra a la serie peruana «Al fondo hay sitio», un año más tarde en la telenovela peruana «El regreso de Lucas», y desde 2017 fue parte del elenco de la serie peruana «De vuelta al barrio».

Recientemente, Bertie había retomado su carrera como cantante, con el show “Los buenos tiempos”, un espectáculo donde reunió lo mejor de la música de los 80 y los 90. Se sabe también que estaba rodando una película.