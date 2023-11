El joven dominicano será el único representante local y está listo para demostrar de qué está hecha la República Dominicana.

Santo Domingo, RD. – Christopher Hannier Berroa Aquino, conocido popularmente como Éxodo Lirical habló con el equipo de CDN durante un encuentro para la prensa one to one sobre sus expectativas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023.

“Mi deseo es quedar en el podium mundial entre los primeros tres, dar de los mejores highlights, momentos vírales, y sobretodo marcar un precedente dentro de la competición”. Expresó Éxodo.

El rapero y freestyler dominicano que cuenta con varios reconocimientos en torneos nacionales e internacionales. Es el tricampeón nacional de Red Bull Batalla, el primero en toda la historia de República Dominicana que ocupa el 4to lugar en la mundial y primer dominicano en ganar una final centroamericana.

Su persistencia lo llevó año por año a audicionar para las competencias nacionales, hasta finalmente elegirlo y ganar con solo 18 años en ese entonces. Desde ahí, Éxodo se ha encaminado por una historia de éxitos imparables que elevan la cultura del freestyle local, la música urbana en general y a la juventud dominicana.

Éxodo se prepara para representar a la RD en un evento de escala mundial

Ahora, Éxodo se prepara para representar a la República Dominicana en un evento de escala mundial. Donde solo los mejores del mundo tienen espacio, la Final Internacional 2023 de Red Bull Batalla, el joven dominicano será el único representante local y está listo para demostrar de qué está hecha la República Dominicana. Además, nos contó los pasos para no pasar desapercibido en un evento como este.

“Lo primero que debes de tener es el control de tus nervios, la seguridad es lo primero y estar consciente de lo que quieres transmitir eso es lo segundo y podría decir que es más importante que lo primero.” Agregó el rapero.

Por su parte, Red Bull Batalla desde su creación, ha servido de motor impulsor para múltiples artistas dominicanos de la música urbana entre ellos Mozart La Para, conocido por su buena habilidad para el freestyle, Pablo Piddy, El Pope, entre otros. Además, la escena local, ha contado con importantes mentores y jueces en sus batallas que agregan credibilidad y mayor respeto a la competencia. Entre ellos la gran rapera y compositora Melymel, el legendario rapero OVNI de Lo Correcto, Gaudy Mercy y otros más.

El evento Red Bull Batalla: “La Final Internacional 2023” la celebraron en el Movistar Arena de Bogotá Colombia el próximo sábado 02 de diciembre.