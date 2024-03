Eva Arias pide a sus seguidores que oren por ella

La Miss República Dominicana 2010, Eva Arias, reveló en su cuenta en Instagram que está bajo licencia médica y en absoluto reposo, aprovechando la publicación para pedir a sus seguidores que oren por su salud.

«Si no me ven ni escuchan, es porque estoy bajo licencia médica, en absoluto reposo, por favor, nunca he pedido esto, pero oren por mí», publicó Arias.

Tras la publicación de esta historia, muchos internautas han estado preocupados debido a que la también comunicadora no reveló el proceso de salud que lamentablemente está atravesando.

Luego de su paso por los certámenes de belleza, Eva Arias está activa en los medios de comunicación, siendo una de las panelistas del programa The Morning Beat de la emisora Space 103.3 FM de RCC Media.