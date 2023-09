Mira el secreto que Kylie Jenner reveló por equivocación sobre su novio

Leer también: Sophie Turner demanda a Joe Jonas para que sus hijas regresen a Inglaterra

El aparente romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha dado un paso significativo, llevándolos oficialmente a la fase de «fondo de pantalla».

La revista Elle México recientemente compartió una imagen de Kylie Jenner, la fundadora de Kylie Cosmetics, durante su llegada al desfile de Prada en la Semana de la Moda de Milán. En el centro de la imagen, junto a Kylie poniéndose sus lentes de sol, se encontraba la pantalla de bloqueo de su teléfono móvil. ¿Qué reveló esta imagen? Ni más ni menos que una selfie con la estrella de «Call Me By Your Name», Timothée Chalamet, en la que este último le daba un dulce beso en la mejilla.

Este nuevo avance llega después de una serie de apariciones públicas conjuntas que la pareja ha realizado desde que comenzaron a circular rumores de romance a principios de este año.

Una relación Solida

Su relación pareció consolidarse cuando asistieron juntos al concierto de Beyoncé el 4 de septiembre en Los Ángeles, durante la parada del Renaissance World Tour. Videos compartidos en redes sociales mostraron a Timothée y Kylie llegando juntos y compartiendo un beso en una sección VIP especial.

Poco después, Kylie Jenner y Timothée Chalamet hicieron su debut como pareja en la Semana de la Moda de Nueva York, asistiendo a una exclusiva cena en honor al diseñador francés Haider Ackermann. Entre los demás invitados destacados se encontraban Oscar Isaac, Sofia Coppola y Jared Leto.

Su relación se mantuvo en el centro de atención cuando los vimos cariñosos en las gradas del estadio Arthur Ashe mientras disfrutaban del Abierto de Estados Unidos el 10 de septiembre. En un video compartido en la cuenta oficial del US Open en X (anteriormente Twitter), se podía ver a Kylie acariciando el cabello de Timothée mientras disfrutaban del evento.

Rumores de romance

Los rumores de este romance comenzaron a circular en abril, poco después de que se confirmara la separación de Kylie Jenner y Travis Scott, con quien comparte a su hija Stormi Webster, de 5 años, y su hijo Aire Webster, de 19 meses, después de 5 años de relación.

Por su parte, Timothée Chalamet ha sido vinculado anteriormente con Lourdes León y Eiza González, así como con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, desde 2018 hasta 2020.

Con relaciones pasadas de alto perfil, tanto Kylie como Timothée han experimentado las dificultades de las citas en la atención pública. Timothée, en particular, mencionó sentirse «avergonzado» por la viralización de fotos de él besándose con la estrella de «The Idol» en un barco, describiendo cómo pasó de pensar que había tenido uno de los mejores días de su vida antes de despertar y ver las imágenes circulando.

Por otro lado, Kylie expresó su frustración por la atención del público hacia su vida personal después de su separación de Tyga en 2017, señalando que lidiar con las opiniones de los demás sobre su relación era una parte especialmente difícil de estar en una relación.