Recordando el polémico monólogo sobre Jeffrey Epstein en los Golden Globes de 2020

Durante los últimos días el nombre de Jeffrey Epstein ha resurgido insistentemente en la palestra pública. Acapara los principales titulares de los medios internacionales y en redes sociales debido a que se han desclasificado varios documentos y transcripciones de su juicio.

Es tras esto que muchos usuarios de redes como X (antes Twitter) han recordado como muchos famosos se vieron incómodos durante un monólogo que realizó Ricky Gervais en los Golden Globes de 2020.

Recordando el monólogo

En el evento, el presentador Ricky Gervais agradeció ser el elegido para ser presentador de los premios, y aseguró que después de sus palabras sería la última vez, razón por la que no tenía “nada que perder”

«Es la última vez que seré el presentador de estos premios, así que ya no me importa… es broma, nunca me importó. Vamos a reírnos a costa suya. Recuerden, son solo chistes, todos nos vamos a morir pronto”

Con un tono sarcástico enfrento a todas las “personas importantes” del mundo del entretenimiento y ligándolos con el empresario Jeffrey Epstein.

le sugerimos leer Bill Clinton ignora el caso Jeffrey Epstein y se pasea por calles de San Miguel de Allende

“En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de cine y televisión más importantes del mundo. Personas de todos los orígenes. Todos tienen una cosa en común: todos están aterrorizados por Ronan Farrow. Él viene por ti. Hablando de todos ustedes, pervertidos, fue un gran año para las películas de pedófilos. Sobreviviendo a R. Kelly , Dejando Nunca Jamás, Dos Papas. Callarse la boca. Callarse la boca. No me importa. No me importa.

Asi mismo, Ricky les pidió que no fueran hipócritas y no dieran discursos políticos, pues no tenían cara para hacerlo.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein es un conocido multimillonario que fue arrestado y acusado de tráfico de menores por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación dice que entre los años 2002 y 2005 llegó a abusar de docenas de niñas menores en sus residencias de Manhattan y Palm Beach.