El comunicado de Rauw Alejandro sobre su ruptura con Rosalía

El artista urbano puertorriqueño, Rauw Alejandro, confirmó este miércoles su ruptura con la cantante española Rosalía después de tres años de relación sentimental, ofreciendo detalles de cuándo exactamente ocurrió.

Junto a la confirmación, el intérprete de éxitos como «Punto 40», «Playa Saturno» y «Hoy aquí» se apresuró a defender que la ruptura no se debió a ninguna infidelidad suya, como se rumora.

En un escrito que difundió en sus redes sociales, Rauw apunta que la separación tuvo lugar hace unos meses y que es ahora que decidieron hacerlo público.

«Sí, hace unos meses Rosi y yo terminanos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una separación. Pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», escribió Rauw.

Y seguidamente, puntualiza. «Durante este espacio que me estoy tomando para similar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas. Y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y ver cómo intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir».

Rauw sale al paso así de los comentarios que aseguran que la causa de la separación de la pareja era una infidelidad suya con una modelo colombiana.

La relación entre Rauw Alejandro y Rosalía era considerada una de las más sólidas en el género urbano, por lo que la noticia de su ruptura sorprendió a sus numerosos seguidores y fanáticos.