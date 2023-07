El accidente de J Balvin donde mostró sus partes al público

El exponente urbano colombiano J Balvin causa controversia por cantar con pantalón roto, mostrar su prenda íntima y un poco más.

Todo ocurrió en pleno show de su gira por Europa. Mientras repetía parte de una coreografía muy movida, se percató de que faltaba tela en su entrepierna. En ese momentos, los seguidores más cercanos comenzaron a señalar el enorme hueco que el artista tenía en su ropa.

Lejos de desesperarse, cuando J Balvin se percató del accidente comenzó a hacer bromas al respecto y comenzó a bailar y a jugar con el tajo de su pantalón. «Lo rompí», pronunció sorprendido por o que había pasado mientras continuaba con sus bailes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos cuestionando la calidad de su vestuario, considerando que tiene su propia línea de ropa. También es imagen de varias firmas de moda reconocidas.

«Ni los pantalones de Shein se me rompen tan fácil jajaj», «Eso no es que se le rompe, lo usa así a propósito», «Pa que no abran tanto las patas cuando están bailando bailas abiertos y agarrándose el racimo», «No se perdieron de nada», «Con las pelotas al aire sin miedo al éxito», comentaron en las redes.