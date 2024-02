Drake critica los Grammy: “Este espectáculo no dicta una mierda en nuestro mundo”

El rapero ha reiterado en varias ocasiones su postura sobre la poca validez del Grammy en varias ocasiones

En la víspera de la ceremonia de los Grammy 2024, el rapero Drake reavivó su antigua disputa con la Academia de la Grabación al criticar el premio a través de sus redes sociales. Un par de horas antes de que se transmitiera el evento, compartió un fragmento de su discurso en la edición 2019, donde había ganado el premio a la Mejor Canción de Rap por God’s Plan. A través de esta publicación, recordó a los artistas que el evento no era un verdadero reflejo del trabajo que se hace en el género.

“Todos ustedes, artistas increíbles, recuerden que este programa no son los hechos, es sólo la opinión de un grupo de personas cuyos nombres se mantienen en secreto.(Literalmente se puede googlear) felicitaciones a cualquiera que gane algo para el hip hop, pero este espectáculo no dicta una mierda en nuestro mundo”, declaró el músico canadiense en compañía de las palabras que compartió en 2019.

“Quiero que sepan que jugamos en un deporte basado en opiniones. No un deporte basado en hechos. Así que no es la NBA, donde al final del año tienes un trofeo en la mano porque tomaste las decisiones correctas o ganaste los partidos (…) Tú ya ganaste si tienes gente que cantan tus canciones palabra por palabra. Si eres un héroe en tu hogar”.

Drake cuestiona metodología de selección de los ganadores de Grammy

Esta postura no es nueva para Drake, quien ya había expresado sentimientos similares en el pasado, cuestionando la metodología de selección de los ganadores en los Grammy al señalarla como basada en preferencias personales y no en hechos. El artista había subrayado la importancia del apoyo del público sobre los reconocimientos de la industria. Por lo que alegó que el verdadero triunfo radica en conectar con sus seguidores.

Drake ya había compartido su molestia con los premios Grammy cuando ganó esta estatuilla por la canción «God’s Plan». / Fuente externa.

“Si hay gente con un trabajo normal que sale a la calle bajo la lluvia, en la nieve, gastando su dinero duramente ganado para comprar entradas y venir a tus conciertos… no necesitas esto”, dijo Drake en aquella gala que fue abruptamente interrumpida durante el discurso del rapero. Drake siguió molesto con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, y en 2022 retiró sus nominaciones para los Grammy. A pesar de ello, en la ceremonia de este año, Drake se encontraba nominado para cuatro premios tras haber sometido a consideración su álbum colaborativo con 21 Savage, Her Loss. Curiosamente, Drake no presentó su más reciente álbum en solitario For All the Dogs ni sus anteriores producciones Certified Lover Boy y Honestly, Nevermind de 2021 y 2022 respectivamente.

Noche agridulce para el rap

La 66° gala de los premios Grammy fue una noche agridulce para el rap: ganó el Grammy a la mejor actuación por “Scientists & Engineers”, junto a André 3000, Future y Eryn Allen Kane, así como el de mejor álbum de rap por “Michael” y el de mejor canción de rap también por ‘”Scientists & Engineers”. Sin embargo, poco después de haberse hecho con este par de galardones, Mike fue arrestado por un altercado que se vivió en la Crypto.com Arena. No hay muchos detalles respecto al arresto, pero en redes circulo un video donde se ve al rapero siendo escoltado por la policía y con esposas en sus muñecas.