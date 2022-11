Presentador Dr. Phil dice Netflix dio una versión equivocada de Jeffrey Dahmer

Estados Unidos.- El Dr. Phil está descubriendo una historia aterradora de Jeffrey Dahmer: 2 hombres violados, golpeados y torturados por él asesino, que dicen que el Dahmer en la serie de Netflix no es el «asesino a sangre fría» que encontraron.

El Dr. Phil se unió a al medio estadounidense tmz en su serie «TMZ Live». Y habló sobre varias entrevistas que realizó para su serie de 3 días sobre Dahmer, sus víctimas y sus seres queridos. Dijo que muchos miembros de las familias afectadas se sintieron heridos por la decisión de Netflix de crear el programa, lo que los obligó a abrir viejas heridas.

Victimas

Los 2 hombres que conocieron a Dahmer mientras estaba en el ejército y cuyas historias no formaban parte de la serie ‘Monster’ en Netflix.

Phil dice que describieron sus encuentros, que incluyeron ser drogados y, en un caso, violados, pero según ellos, los militares ocultaron los ataques bajo la alfombra.

También presenta una entrevista con el padre de Dahmer, Lionel, donde profundizan en los años de formación del asesino y Phil dice que Lionel admitió haber pasado por alto varias señales de alerta.

Serie Dahmer

Según tmz, la popularidad de la serie de Netflix provocó elecciones de vestuario inoportunas, partes del conjunto de Dahmer que se subastaron e incluso un especial de pizza en «honor» del asesino en serie.

También ha habido una reacción violenta tremenda, y Phil dice que su objetivo es proporcionar una plataforma para aquellos más molestos por la macabra popularidad de Dahmer.

Su especial de 3 días, «In The Presence of Evil: Face to Face with Jeffrey Dahmer» comienza a transmitirse hoy y continúa hasta el jueves.