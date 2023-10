Cristian Castro se convertirá en papá otra vez

Actualmente, Cristian Castro radica en Argentina. Diversos medios de comunicación de dicho país han revelado que el cantante se convertirá en papá muy pronto. En entrevista con De Primera Mano, el periodista Guillermo Barrios dio todos los detalles al respecto.

Hace un tiempo, el intérprete de Lloviendo estrellas acaparó los titulares pues dio de qué hablar al darse tremendo beso con Gomita en las grabaciones del reality show de Roberto Palazuelos: Hotel VIP, además, fue duramente criticado por hablar con acento argentino desde que vive en el país del sur.

Qué dijo el periodista argentino sobre el supuesto nuevo hijo de Cristian Castro

Guillermo Barrios, periodista originario de Argentina, admitió a Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, que no tiene un test de embarazo ni ningún otro tipo de prueba que sustente sus declaraciones, pero aseguró que su información es de una muy buena fuente.

Aparentemente, Cristian Castro estaría convirtiéndose en papá 2024, específicamente en el mes de abril, aunque el periodista admitió que esto podría cambiar. Según la información, la madre del hijo de Cristian tendría un par de meses de gestación. Supuestamente, esta joven es originaria de Rosario, una ciudad de Argentina.

El nombre de la joven sería Maite Barra, y tendría ya mucho tiempo de relación con Cristian Castro, aunque su romance es, supuestamente, de idas y venidas. El periodista de Argentina admitió que, pese a que tenían el nombre exacto de la madre, todavía había mucha confusión al respecto:

“Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus ultimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite, si ustedes la tienen sería genial porque nosotros estamos confundidos”.

De ser cierta la información de los medios de comunicación de Argentina, sería el cuarto hijo de Cristian Castro, después de Fiorella, de 10 años, que tuvo junto a Paola Erazo; Mikhail Zaratustra, de 16 años; y Simone Candy, de 18, fruto de su relación con Valeria Liberman.

“Esta es una información que está calando muy hondo en la prensa argentina, esta primicia hoy dejó dejó boquiabiertos a más de uno. Yo tengo esta fuente de primera mano”, comentó.

Otra periodista llamada Andrea Taboada, dio la noticia diciendo: “Ella no es famosa. Se llama Maite Barra y está en pareja con el cantante desde hace bastante. Tuvieron varias idas y vueltas. De todos modos, él ya la presentó a sus allegados”.

Por ahora, el hijo de Verónica Castro no ha dado declaraciones al respecto.

Cristian Castro se defendió de las críticas por hablar con acento argentino

Usuarios de redes sociales criticaron fuertemente al cantante luego de que apareciera en algunas entrevistas hablando con un acento muy parecido al argentino. Sobre esta situación, Castro explicó a Filo News que era un mimetismo muy presente en él.

Del mismo modo, el intérprete declaró que tiene gran interés por los acentos, y que siempre que se mueve a cierta parte del mundo recibe información que lo hace empezar a imitar acentos. Cristian no ve nada negativo en esta situación y admitió que por ello y su gusto por las palabras decidió enfocar sus estudios en las letras.

“De llegar a Argentina y sentirme argentino, me siento de acá. Voy a Uruguay y empujo mucho para estar en el sistema y mentalidad que tienen ahí. Y voy a Colombia y no me reconocerías, y creo que si voy a España, tampoco me reconocerías”, explicó Cristian Castro.