Crazy Design dedica tema al padre del niño asesinado en el Carnaval

El cantante dominicano Crazy Design entre lágrimas deplora la partida a destiempo del niño Donaly Martínez.

La muerte se produjo en medio de un confuso incidente escenificado entre el padre del menor y un agente de la institución del orden, durante la celebración del carnaval en Santiago.

El agente le asestó un disparo en el pecho al menor, en medio de un forcejeo que sostenía con Antony, según apunta el reporte.

El intérprete alza su voz y exige justicia ante el funesto deceso del pequeño de apenas 12 años de edad.

Visiblemente conmocionado ante la desgarradora tragedia le dedicó a Antony Martínez, padre de Donaly, el tema musical Ahora que te vas.

«Hoy me despierto con el alma hecha pedazos

Hoy me despido sin querer decir adiós

Vete despacio para no sentir tus pasos

Vete en silencio para no escuchar tu voz (…)», fue parte de la interpretación del músico ante sus fanáticos.

Según trascendió, el progenitor del occiso, es amigo del manejador de José Rafael Colón, nombre de pila de Design.