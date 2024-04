Conozca todo lo que encontraron en la vivienda de Rubiales en RD

Luego de cumplirse ocho días del registro que llevó a cabo la UCO en la casa de Luis Rubiales en República Dominicana, acaban de filtrarse los primeros detalles. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), imputado por presuntas irregularidades en los contratos de la organización, se trasladó hacia allá por motivos laborales a finales de 2023. Datos revelaron que residía en una lujosa villa junto a su amigo Nené y otro socio. A las puertas de la vivienda, los agentes encontraron dos coches de alta gama: un Porsche Macan y un Jeep.

Dentro del exhaustivo registro, tanto en el interior de la vivienda como de los dos vehículos, la UCO incautó cinco móviles, tres pendrive, un iPad y un Rolex. También las escrituras de una sociedad en República Dominicana y transferencias por valor de 133.000 dólares entre los meses de enero y marzo. El sumario incluye a su vez el registro al propio Rubiales cuando aterrizó en España la semana pasada y recoge que la Guardia Civil intervino un documento escrito a ordenador en el que se recogía la colaboración entre la empresa pública saudí SELA y la RFEF y que él guardaba en el bolsillo de una cazadora.

Qué se encontró durante registro en vivienda de Rubiales

El último registro de Rubiales llevado a cabo en el marco de la Operación Brody ha sido en República Dominicana. Los primeros entre los días 20 y 21 de marzo en los domicilios de todos los investigados (siete contando con Rubiales). Obteniendo dos cajas fuertes y 318.350 euros en efectivo en una caja de zapatos, entre otras cosas. También se incautaron de teléfonos móviles y tablets.

Según la operación de la Guardia Civil por posible corrupción en la RFEF indagó en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.

Por qué Rubiales estaba en República Dominicana

Rubiales, se encontraba en la República Dominicana por negocios, adelantó su regreso a España y lo detuvieron por orden de la jueza. Así mismo, lo dejaron en libertad horas después.

No declaró ante Su Señoría, pero si lo hizo días antes en una entrevista con Ana Pastor: «No me he llevado ninguna mordida de Piqué, él jamás me ha ofrecido nada. Tengo muchas ganas de hablar con la jueza, no tengo nada que ocultar», dijo.