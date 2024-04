La presentadora no pudo contener las lágrimas al hablar del fin de su relación con el padre de sus hijos

La actriz estadounidense de raíces mexicana, Elizabeth Gutiérrez, conformó entre lágrimas su separación con William Levy.

En una entrevista con la revista Hola! USA, Elizabeth Gutiérrez reveló que siempre apostó por su relación. «Vivimos mucho durante los 20 años, pero actualmente no estamos juntos». Así fue como confirmó su separación de William Levy, a quien describió como “el amor de mi vida».

Detalló que desde hace más de un mes viven separados; ella con la menor de 14 años en un apartamento y Levy con su primogénito de 18 años en la casa que antes compartían.

Gutiérrez, conocida por sus roles en telenovelas como El rostro de Analía y El fantasma de Elena, manifestó que, “dio todo” para mantener viva la relación. Y aunque no dio motivos específicos de la ruptura, cree que el haberse tomado un gran tiempo para tomar su decisión final fue beneficioso para ella. “Por eso tal vez me ven en paz o feliz, porque sé que no pude dar más”, dijo.

«Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz», añadió.

Con información de Infobae