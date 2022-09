Condenan humillante trato a empleada de McDonalds por tres sujetos

Un video viral en redes sociales donde quedó registrado el humillante trato de tres sujetos a una empleada de McDonalds en Santo Domingo causa indignación en usuarios de redes sociales.

En el audiovisual se muestra el momento en que los sujetos humillan a la empleada del área de limpieza del lugar.

«Tu no sabes suapear» vocifera uno de los jóvenes, mientras otros grababan la acción entre risas.

Tras el video del humillante trato, las redes se encendieron condenando a los tres sujetos. Asimismo, exigiendo a McDonald Dominicana pronunciarse en respaldo de su empleada.

Tres imbéciles bajo los efectos del alcohol toman su teléfono para denigrar a una empleada y lo peor, es que no salió nadie de @McDonalds_RD a sacarlos del lugar y prohibirles la entrada por impresentables. Clientes así no se necesitan. Estorban. Espero un comunicado.

Luego de los imbéciles, el resto de la culpa la tiene @McDonalds_RD.



No creo que esté en su contrato tener que aguantar humillaciones.



Hay disparidades de poder entre las partes (de género, económica, social, etc).



Es su responsabilidad proteger a su empleada y no lo hicieron. https://t.co/lAOiWRTcNp