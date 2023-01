Zendaya gana Globo de Oro por interpretación en segunda temporada de ‘Euphoria’

La brillante actuación de Zendaya (26 años) en Euphoria ha valido el reconocimiento de la crítica. La actriz y cantante estadounidense se ha alzado, este martes 10 de enero, con su primer Globo de Oro por su papel como protagonista en la segunda temporada de la serie de HBO.

La artista ya tiene en su poder dos premios Emmy por su papel en esta serie en la que interpreta a Rue Bennett, una estudiante de instituto con una seria adicción a las drogas, que lucha contra sus propios traumas. Los conflictos de identidad, los problemas familiares y la alta exposición a las redes sociales son otros de los temas que aborda.

Euphoria se ha convertido en todo un fenómeno juvenil siendo una de las series más vistas de la plataforma.

Zendaya no acudió a recibir el galardón a la mejor actriz de serie dramática en la 80 ceremonia de estos premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Los Globos de Oro han regresado este martes en su 80 edición con una gala presencial televisada, varias estrellas de Hollywood confirmadas y el reto de volver a recuperar el prestigio, tras años de polémicas en los que han estado al borde de su desaparición.

Conocidos como la antesala de los Óscar, los Globos de Oro reconocen también a lo mejor de la televisión.

Carrera imparable

Zendaya debutó en 2010, con tan sólo 13 años, en la serie Shake it up, la que coprotagonizaba junto a Bella Thorne. Tras varias apariciones en pequeñas producciones, y un disco entremedias, dio el salto a la gran pantalla con taquillazos como El gran showman o Spiderman Homecoming, donde interpreta a la novia del famoso superhéroe.

No lo ha tenido fácil, como ella misma declaró en un encuentro virtual que compartió con el español: «Algunas veces sientes que la gente no te escucha o no respeta tus opiniones. Especialmente, siendo una mujer joven y negra en este negocio. No te toman en serio. Quizás no tenga tanto conocimiento sobre cine o experiencia, pero creo que mi creatividad y mis opiniones pueden afectar a mi trabajo«.

Con más de 164 millones de seguidores, a la actriz una de las más influyentes de su generación, no le tiembla la voz para denunciar y concienciar sobre algunos temas como el racismo.