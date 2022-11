Chris Hemsworth cree estar listo para despedirse de Thor con una última película

Leer también: Rapera indígena de México llega a Marvel en sintonía con su banda sonora

Estados Unidos.- Thor puede ser un dios inmortal del trueno, pero Chris Hemsworth no lo es. Ya protagonizó más películas en solitario que cualquier otro personaje de MCU, pero su tiempo pronto llegará a su fin.

Con «Thor: Love and Thunder» en el espejo retrovisor y ninguna película en solitario aprobada oficialmente (o al menos no anunciada), Hemsworth habló con Vanity Fair sobre el futuro del personaje que ha interpretado durante más de una década.

Marvel

Los Vengadores ya han perdido la mitad de sus números originales, con la muerte de Iron Man, Black Widow y el Capitán América optando por dejar la vida de superhéroe, dejando solo a Hemsworth, Mark Ruffalo’s (Hulk) y Jeremy Renner’s Hawkeye todavía en el juego de superhéroes.

Hemsworth había dicho anteriormente que estaría abierto a interpretar a Thor siempre que Marvel Cinematic Universe y sus fanáticos lo tengan, pero ahora parece estar pensando en el final del propio dios nórdico.

También está siendo un poco más exigente sobre cómo abordaría futuros proyectos de Thor, y le dijo a VF que está listo y dispuesto a regresar «si hay algo único, fresco e inesperado que hacer con el personaje y el mundo».

El director Taika Waititi entregó exactamente eso con la tercera película de la franquicia, «Thor: Ragnarok». Reinventando al dios nórdico con un tono más divertido y ligero que fue un gran éxito tanto para la crítica como para los fanáticos.

«Love and Thunder»

Pero encontraron rendimientos disminuidos cuando Hemsworth se volvió a asociar con Waititi para «Love and Thunder». La película tiene un tibio puntaje de críticos del 64 por ciento en Rotten Tomatoes (y solo el 77 por ciento del público). Compare eso con el 93 y el 87 por ciento, respectivamente, para «Ragnarok».

La experiencia en constante cambio ha sido una gran parte del atractivo para que Hemsworth siga regresando como Thor durante ocho películas. «He estado muy agradecido de haber podido hacer algo diferente cada vez», dijo.

Si bien el actor cree que hay más que decir sobre el personaje, si surge la oportunidad, también cree que podría ser hora de comenzar a apagar las luces de la franquicia.

Nuevas películas de Marvel

Sin embargo, la forma en que él lo ve, «Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe. Y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?»

Thor y el resto de los héroes de Marvel se están preparando para entrar en la Fase Cinco de la saga general del MCU tras el reciente lanzamiento de «Black Panther: Wakanda Forever».

Es la continuación de «The Multiverse Saga» establecida en la Fase Cuatro que concluirá en la Fase Seis. Si bien actualmente no hay una película de «Thor» anunciada como parte de ninguna de las próximas fases. Phase Six tiene tres películas de MCU programadas que aún no se han identificado.

Todo se está acumulando para las películas consecutivas de «Avengers» en 2025 y 2026 para concluir su batalla con Kang the Conqueror.

Con el MCU supuestamente en transición a una nueva generación de héroes. Esas películas podrían ser un buen lugar para un paso oficial de la antorcha de Hemsworth. Y posiblemente también de Ruffalo y Renner, suponiendo que los tres Vengadores todavía estén presentes para entonces. .

«Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer», dijo. «Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan».