Cardi B se defiende de acusaciones de Offset sobre supuesta infidelidad

La rapera Cardi B se defendió de las acusaciones de infidelidad que hizo su esposo Offset a través de las redes sociales.

Cardi B recurrió a Twitter Spaces donde negó las imputaciones del rapero estadounidense.

Además, cantó la letra de la canción «I should have cheated» de Keyshia Cole: «Primero que nada, déjame decirte… No puedes acusarme de todas las cosas. Sabes de lo que eres culpable, Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo».

«Si le estuviera dando este c*ño a alguien, estaría fuera. No soy cualquiera. No puedo c*germe a cualquiera porque se lo dirán al mundo. No puedo c*germe a nadie en la industria porque ellos también lo dirán», dijo Cardi.

Y añadió: «Así que, por favor, chico, deja de actuar como un estúpido. Deja de actuar como un estúpido. Volviéndote loco por un maldito espacio, no juegues conmigo. ¿Qué c*rajo? Deja de jugar. Eso es todo lo que voy a decir, porque de verdad, seamos serios».

Acusación a Cardi B

Offset acusó a su esposa y madre de dos de sus hijos de serle infiel en una publicación que colgó en sus historias de Instagram y que rápidamente borró.

«Mi esposa f-ked a Nigga on me gang yall n-as sabe cómo vengo», decía el mensaje del intérprete de «Walk It Talk It» de 31 años.

Otros conflictos

En el año 2020, Offset y Cardi B se vieron envueltos en otra controversia cuando se dio a conocer que planeaban divorciarse. En ese momento, llevaban tres años de matrimonio y ya tenían una hija llamada Kulture.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, confirmó públicamente en enero de 2018 que su esposo estaba en medio de un escándalo después de que circularan rumores sobre un video comprometedor con otra mujer.

Esta polémica se inició en diciembre, tan solo tres meses después de que se casaran en secreto, mientras ella estaba embarazada de su hija Kulture, quien actualmente tiene dos años de edad.