Cantante venezolana acusa a Shakira de plagio con su nuevo tema

Las redes sociales solo hablan de la Music Session #53 de Shakira con Bizarrap, donde la colombiana ataca con todo a Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía Martí. Pero ahora, en medio del alboroto, una joven cantante venezolana quiere «empañar» la fiesta asegurando que la colombiana usó uno de sus temas para inspirarse.

La joven cantante venezolana Briella usó sus redes sociales a solo minutos del estreno de la colombiana para comparar una canción que asegura de su autoría llamada «Solo tú» con la #53 Music Session de Shakira y Bizarrap.

A pesar de ello se mostró «emocionada» por ser una referencia para una de las cantantes latinas más importantes del mundo.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original – Briella

«Yo idolatro a Shakira, soy fan y hasta es un honor que me plagie. Con estas historias quiero aclarar que no tengo la intención de desprestigiar a Shakira y a Biza, yo escuchaba las canciones de ella desde chiquita. Si me hubieran preguntado si podían usar la canción para Shakira les hubiera dicho que claro, yo la amo», expresó.

Los opiniones de los internautas se han dividido entre quienes le piden que demande por copiarla y quienes la felicitan por haber llegado tan lejos. Pero ella se ha encargado de manifestar que no busca ningún tipo de polémica pues Shakira ha sido muy importante para su carrera.

“AMIGA VE BUSCANDO ABOGADO Y ES YA. Esos copyrights son tuyos”, “Independiente si existió o no, te la debes estar pasando bien porque tu música van por buen camino. Saludos” y “Lo veo… pero lo tomaría como cumplido y admiración. Luego demando”, “No se parece en nada, la letra es totalmente diferente”, “Es tu momento de fama”, “No es plagio”, “la tuya es bella pero shaki tiene su luz propia”, comentaron.

Otros en cambio opinan que no se trata de otra cosa que una estrategia de la cantante venezolana para impulsar su tema. Incluso, la propia Briella afirma en su cuenta de Twitter que ya llegó a los 100k de reproducciones de su canción en tres días.