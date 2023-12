Bryan Tanaka confirma «separación amistosa» de Mariah Carey después de siete años con la cantante

EE. UU.- El bailarín y director creativo, Bryan Tanaka compartió el martes en las redes sociales que él y la cantante superestrella, Mariah Carey, se separaron después de siete años de relación.

“Con emociones encontradas, comparto esta actualización personal sobre mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete extraordinarios años juntos”, escribió. “Nuestra decisión de embarcarnos en caminos diferentes es mutua y, mientras recorremos estos viajes separados, lo hacemos con un profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas quedarán grabados en mi corazón para siempre”.

“Anticipo ansiosamente continuar mi viaje, sabiendo que mi pasión por la inspiración, la danza y las artes creativas resonarán en los capítulos que se desarrollen”, continuó.

¿Cómo se conocieron Tanaka y Carey?

Tanaka y Carey se conocieron por primera vez cuando Tanaka se unió a su gira The Adventures of Mimi de 2006 como bailarin de respaldo.

La cantante de “All I Want for Christmas is You” confirmó por primera vez su relación con AP en 2017.

“Voy a decir: ‘Realmente no hablo de mi vida personal’. Porque eso es lo que solía hacer y realmente funcionó durante un minuto, hace un tiempo”, dijo en ese momento sonriente. “Simplemente no me siento cómoda hablando de mi vida personal. … Mi novio y yo no queremos hacer eso”.

Los rumores sobre su separación comenzaron a aparecer en línea el mes pasado, cuando los fanáticos notaron que Tanaka no se unió a Carey en su ¡Feliz Navidad para todos!

Carey no ha emitido una declaración pública sobre la ruptura.

Un representante de Carey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

Con información de: AP