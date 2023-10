Britney Spears revela que se practicó un aborto

El nuevo libro de memorias de Britney Spears permitirá ver a sus fanáticos mucho más de la historia privada de la cantante. Datos como sus relaciones pasadas, su relación con la música, con sus padres y también su declaración acerca de por qué tomó algunas decisiones. Entre ellas, la recordada decisión de raparse el cabello completamente en el año 2007.

Pero, entre las decenas de revelaciones que se tendrán en el nuevo libro The Woman in Me, la cantante estadounidense expresó algunos hechos que ocurrieron en su relación un poco tóxica y controversial con el actor Justin Timberlake. Entre ellas el hecho de que en medio de su relación de varios años, los dos resultaron embarazados, pero decidieron no tener su primogénito.

Esta «bomba» revelada por ella misma precisa cómo, después de muchas discusiones desgarradoras con su pareja del momento, Justin, los dos decidieron no tener un hijo, sino todo lo contrario hacer un aborto.

La artista expresa en su libro que ella recibió una crianza en medio de una religión en la que no se permitía abortar ni era muy bien visto. Sin embargo, cuando se conoció con Justin sus ideales cambiaron debido a que lo amaba mucho y siempre cumplía sus caprichos.

La relación de Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake estuvieron en relación desde el año 1999 hasta el 2002.

Según la ‘Princesita del Pop’, el frontman de la famosa boy-band de los 90 N’Sync fue el amor de su vida e incluso lo veía algo tan serio que quería casarse con él, no obstante, por cosas del destino, esto no funcionó.

Además, declaró que luego de su ruptura, la decisión de abortar la atormentó durante muchos años y solamente hasta ahora ha querido contar esa parte de la historia para sanar un poco su herida.

Muchos más detalles sobre la historia de la cantante estarán disponibles en su próximo libro The Woman in Me, que se publicará el próximo 24 de octubre del presente año.