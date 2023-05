Beyoncé revoluciona el mundo del «performance» con Renaissance World Tour

Leer también: Arcángel anuncia segunda función de su concierto en RD

Santo Domingo, RD.- Beyoncé inició su gira Renaissance World Tour de 57 fechas en Estocolmo, Suecia, el pasado miércoles con un estilo futurista.

El diseño del escenario en la noche de apertura de la segunda gira en solitario de la superestrella mundial en todos los estadios parecía ser el más ambicioso hasta la fecha. Los videos publicados en las redes sociales mostraron pirotecnia, bolas de discoteca, robots gigantes en movimiento e incluso un tanque metálico brillante que Beyoncé montó mientras cantaba.

La gira es en apoyo del séptimo álbum de estudio en solitario de Beyoncé, «Renacimiento». Es su primera gira en solitario en casi siete años. El Formation World Tour en 2016 apoyó su álbum «Lemonade».

Beyoncé cantó las 16 canciones de «Renacimiento» en el espectáculo de apertura de la gira, marcando la primera vez que las interpretó en vivo. Varias canciones antiguas de su amplio catálogo también hicieron su debut en vivo, incluyendo «Black Parade», «Lift Off» y «Savage Remix», ganadora del Grammy , su éxito número uno con Megan Thee Stallion.

Beyoncé comenzó el espectáculo con cuatro baladas seguidas, incluida su «Dangerously In Love 2» de 2003, un movimiento poco convencional de una cantante conocida por abrir sus conciertos con éxitos vertiginosos como «Crazy In Love», «Run the World (Girls)». , y «Formación».

Tracklist

Beyoncé se lanzó a cantar canciones de «Renacimiento», con actuaciones repletas de un diseño de escenografía futurista. Incluidos esos brazos robóticos, y una coreografía de inspiración queer, negra y trans que evocaba los temas y el tenor de su último aclamado álbum.

Bailando enérgicamente junto a una legión de bailarines de respaldo con pelucas rubias y deslumbrantes leotardos plateados. La madre de tres hijos de 41 años cantó (y rapeó) con el poder y la pureza que la colocan en una categoría distinta de artistas pop. Su capacidad atlética no parece haber disminuido desde sus asombrosas actuaciones aeróbicas como cabeza de cartel en Coachella en 2018.

Los atuendos de los artistas eran tan extravagantes y ultramodernos como el diseño del espectáculo, desde un traje dorado inspirado en la colección Otoño 2022 de Loewe. Hasta un disfraz de abeja gigante, un abrazo de sastrería de su designación como «Reina Bey». Otro atuendo pareció ser transformado por la luz ultravioleta mientras lo usaba.

Beyoncé terminó el espectáculo con una interpretación de la última canción del álbum, «Summer Renaissance». Mientras estaba sentada sobre un caballo cristalino y reluciente, que evoca la portada del álbum «Renacimiento», y luego la elevaban por encima de la multitud en medio de una nube de confeti brillante .

El miércoles marcó solo la segunda presentación en vivo de Beyonce en casi tres años. Antes de su show de enero en la inauguración del hotel Atlantis The Royal en Dubai. Beyoncé no había actuado frente a una audiencia en vivo desde que cantó en el memorial de Kobe Bryant en febrero de 2020. Co-encabezó su última gira mundial con su esposo, Jay. -Z, en 2018.