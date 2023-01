Bad Bunny producirá una serie gay que llevará a Netflix

Netflix prepara una nueva serie gay basada en el libro They Both Die at the End de Adam Silvera y tiene a bordo al controversial Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como el Conejo malo, es uno de los productores ejecutivos que llevarán esta historia a las pantallas de los suscriptores de dicha plataforma de streaming.

Chris Van Dusen, creador de la serie Bridgerton (2020), es quien está a cargo de la adaptación del guion para el episodio piloto. Hasta el momento no se tiene información de quiénes serán los protagonistas de la misma ni cuándo llegará a Netflix, pero ya está confirmada su proyección en esa plataforma, reseña Deadline.

La serie gay que producirá Bad Bunny se inspira en el libro publicado en 2017 por HarperTeen. En el libro se relata la historia de Mateo Torrez y Rufus Emeterio, dos hombres un poco diferentes en personalidades que se encuentran en las últimas horas de su vida.

La novela plantea un presente distópico donde existe una organización llamada Muerte Súbita, la cual avisa a las personas cuándo es su último día de vida. Ambos protagonistas reciben una llamada de dicha organización, generando una historia que los encuentra en las últimas horas de su vida.

Mateo es un chico gay de origen puertorriqueño, mientras que Rufus es un joven bisexual cubano/estadounidense, así que también podremos ver personajes con representación latina en la serie.

Ya existe una precuela de They Both Die at the End. Se trata de The First to Die at the End, libro también escrito por Adam Silvera.