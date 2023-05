Bad Bunny estrena canción, ‘Where She Goes’

Luego de lanzar su disco Un Verano Sin Ti, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha regresado con un tema en solitario titulado Where She Goes.

Luego de que el pasado lunes se diera el anuncio, los seguidores del conejo malo se han mostrado muy entusiasmados por el lanzamiento de este nuevo tema que marca el regreso musical.

Por medio de una historia de Instagram, el exitoso artista puertorriqueño dio a conocer brevemente los detalles de lanzamiento, y también lo que parece que será el arte oficial que acompañará a su sencillo.

Fue en punto de las 18 horas cuando el video oficial se estrenó a través de la cuenta de Bad Bunny, generando miles y miles de reproducciones casi al instante.

Contrario a lo que el título de la canción podía sugerir, esta nueva canción sigue teniendo la esencia de Benito quien se ha mantenido fiel a su estilo cantando en español.

En el video se muestra a un Benito portando una vestimenta de vaquero en medio de un desierto, siendo acompañado de algunos personajes disfrazados de ángeles.

¿Un misterioso final?

Hacia el final del video, Bad Bunny se decidió por lanzar un mensaje que ha confundido a todos sus admiradores ya que en los últimos segundos se muestra un espectacular con la frase «Nadie Sabe…», dejando ver algo entre manos.

Con tan solo 10 minutos de haberse estrenado, el tema logró tener más de 200 mil reproducciones, con lo que buscará establecer un nuevo récord.

Recordemos que Benito apareció hace un mes con el tema UnX100to junto a Grupo Frontera, colocándose en lo más alto de las listas de popularidad.