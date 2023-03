Anuel AA: «Se van globales cuando me dedican canciones»

Anuel AA no pasa desapercibida la «tiradera» de Karol G en su último tema a dúo con Shakira. Por ello, ya sea en broma o en serio, el trapero puertorriqueño ha dejado de lanzar indirectas sobre las canciones que la colombiana le ha «dedicado»: Mamiii y TQG (Te Quedó Grande).

El famoso cantante boricua se ha burlado de la reciente canción que publicó la colombiana Karol G, en donde expresa unas claras indirectas al rapero, luego de meses de terminar su relación.

La relación entre los artistas Karol G y Anuel AA, otrora aplaudida por los fans al mostrarse como una de las relaciones más románticas de los últimos años, tuvo que tener un final no muy feliz a como ellos lo esperaban. Aunque las razones no son muy conocidas, medios de comunicación apuntan a que todo terminó por una infidelidad.

Ahora después de varios meses, la cantante colombiana al fin pudo desahogarse y uso la infidelidad como inspiración para hacer posible su colaboración con la barranquillera Shakira, quien estaría sufriendo una situación muy parecida con su ex pareja Gerard Piqué.

Pero Anuel AA no se cierra a la posibilidad de reaccionar sobre la nueva canción. Así, por medio de sus redes sociales, expone el tema con el que respondió de forma burlona a Karol G.

Las respuestas de Anuel AA

Días atrás, por medio de Instagram se refirió al tema. Incluso, hizo un debate con el cual esperaba que sus seguidores respondieran a la pregunta de porque era considerado una persona «inolvidable».

«Debate amistoso: ¿cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? La perla, la lengua, el sx increíble, o todas las anteriores» escribió. Los seguidores notaron inmediatamente que era una indirecta a la antioqueña, que después de varios meses aún lo sigue nombrando en sus canciones.

Y no conforme con esto, este jueves se lanzó un video donde «justifica» los temas de Karol G. «»Se van globales cuando me dedican canciones. Ya van por dos».

¿Qué dice TQG?

La canción TQG que traduce Te Quedo Grande es producto de la reacción de dos mujeres las cuales sufrieron con su relación, y en las que enuncian frases como: «Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo las historias».

Así como «Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito», haciendo referencia al cambio de imagen que sufrió el cantante al pasar de la relación de Karol a la de Yailin.