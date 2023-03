Amelia Alcántara arremete contra Alexandra MVP y Dalisa Alegría

La panelista del programa Sin Filtro Radio Show, Amelia Alcántara, también se monta en la ola de la polémica entre Alexandra MVP y Dalisa Alegría, donde se han tomado la tarea de sacarse los trapos sucios sobre la relacion con Mozart La Para.

Amelia Alcántara expresó que ninguna de las dos son «unas santas».

«Si supuestamente ya Alexandra estaba majando con otro tampoco es tan víctima. Pero si a eso tú le agregas que Dalisa se metió con Mozart estando Mozart en su casa, con su mujer, tampoco es una santa. Usted se metió en una relación donde usted era la otra. Una mujer que llega así no puede ser víctima», expuso Amelia Alcántara sobre el tema.

Declaraciones de Amelia Alcántara sobre el caso de Alexandra MVP y Dalisa Alegría

Dirigiéndose a Alexandra MVP, Amelia Alcántara dijo que a ella «nadie tiene que pedirle perdón. En caso de que alguien deba hacerlo es el padre de tu hija que te humilló».

La panelista acotó que ella «ha jugado las dos bases, yo he sido amante y he sido novia. Y cuando yo he sido amante, yo no tengo que estar pensando en mujer. Porque si no lo piensa él, que es el esposo, mucho menos uno».