Último minuto | El Presidente Luis Abinader recibe el Chairman’s Award por su liderazgo regional

El Consejo de las Américas honra hoy a Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana, con el prestigioso Chairman’s Award for Leadership in the Americas.

Este reconocimiento distingue a líderes electos democráticamente que han destacado por su compromiso excepcional con el hemisferio occidental. El presidente de la junta directiva del Council of the Americas, Andrés Gluski, será el encargado de entregar personalmente este galardón al mandatario dominicano.

El Presidente Luis Abinader recibe el Chairman’s Award

Presidente Luis Abinader: «Este reconocimiento implica un mayor compromiso con la gobernanza y el compromiso es hasta el último día que yo pueda ejercer mi cargo como presidente.

Hoy a nadie le debe caber la menos duda de que la democracia es un bien frágil; bajo asedio en muchas ciudades del mundo. Como ustedes saben el próximo 19 de mayo se celebrarán las elecciones y quiero ser categórico en que los próximos comicios, tienen las puertas abiertas a todos los observadores internacionales que garanticen la transparencia del proceso».

Economía

Presidente Luis Abinader: «Logramos reducir el impacto económico de la pandemia, a la vez que impulsamos una rápida apertura. Desde el 2021 al 2023 nosotros hemos logrado que el PIB crezca un 6.5% anual, superior a la media regional; lo que nos ha llevado a ser la 7° economía de América Latina y el Caribe.

El año pasado exportamos casi 13 mil millones de dólares, tan solo las Zonas Francas exportaron 1.173 millones de dólares principalmente en productos eléctricos. Es importante señalar que estos productos cumplen con los estándares de calidad de los países más sofisticados del mundo.

Mi gobierno está plenamente comprometido y trabaja activamente para insertar a la República Dominicana para formar parte de la línea de fabricación, producción y distribución de semiconductores en el mercado de los Estados Unidos».

Presidente Luis Abinader: «También hemos logrado un crecimiento sin precedentes en la historia dominicana de la inversión extranjera, con un monto de 4,300 millones de dólares. Siendo esta la cifra más alta de América Latina y el Caribe.

Esto es solo un reflejo de la seguridad jurídica que impera en nuestro país. Nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, que puede llamarse un legado de mi gobierno».

Presidente Luis Abinader: «Por su parte el último informe de desarrollo humano realizado el 2022 por el PNU, demuestra que el país ha superado los niveles de prepandemia de desarrollo humano.

Los valores y principios de la democracia servirán de inspiración para celebrar la próxima Cumbre de Las América, cuya sede será la República Dominicana.

Crisis en Haití

Presidente Luis Abinader: «El orden internacional debería responder con mayor celeridad cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan la frontera de un país. Uno de los retos más importantes que ha enfrentado la República Dominicana en los últimos años. Me refiero a las consecuencias del descalabro político, económico y social del vecino país, Haití.

Siendo los únicos países vecinos, que compartimos la misma isla, la convivencia requiere de un grado de corresponsabilidad de asuntos como la seguridad fronteriza, los recursos naturales compartidos, la gobernanza migratoria, entre otros.

Sin embargo, la ausencia de un gobierno central en el país vecino, nos ha dejado solos lidiando con todos estos temas. Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo del pueblo dominicano.

Las nuevas medidas tomadas por la comunidad internacional al respecto, estableciendo un gobierno de transición, nos llena de aliento y por ello queremos agradecer a Estados Unidos, Canadá, Kenia y especialmente a los países del Caricom. Así como al consejo de seguridad y secretario general de la ONU; también el esfuerzo de la OEA».

Desafíos futuros

Presidente Luis Abinader: «También tenemos desafíos pendientes, como cumplir con la agenda 2030, en particular con las metas del fin de la pobreza, hambre cero y la reducción de las desigualdades sociales.

Debemos avanzar en mejorar los niveles de la educación, para que nos permita participar en la economía del conocimiento.

Una reforma penitenciaria que complemente la reforma policial, ya iniciada por nuestro gobierno. Además de un gran pacto fiscal, que nos permita distribuir la carga impositiva con mayor justicia y que aumente las recaudaciones, para cumplir con los desafíos que asumimos en nuestra estrategia nacional de desarrollo».