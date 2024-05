Santo Domingo, RD. – Desde el inicio de su candidatura, Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, se ha convertido en un rostro nuevo para representar los ideales ya plasmados durante su gestión como alcalde de Santiago.

Desde sus primeros pasos en el ámbito político, este militante del Partido de Liberación Dominicana ha sido una figura prominente. Su ascenso fue rápido y sólido, siendo elegido como diputado por la provincia de Santiago en el año 2002, un logro que marcó el inicio de una carrera política que resonaría en la historia del país.

Ahora, en la última semana de la carrera por la presidencia del país, el candidato visita las instalaciones de CDN, para una entrevista en Despierta con CDN.

CDN en vivo con Abel Martínez desde Despierta con CDN.

Seguridad ciudadana

Abel Martínez: «Hay detalles sencillos que no ameritan un gran plan, pero que son preventivos. Iniciaremos con 100 lámparas tipo LED en las zonas de mayor incidencia de delitos. Se combate con oportunidades para la juventud y con una buena educación.

Debe ser un plan integral, donde las cárceles se conviertan en una especie de zona franca, que los convierta en personas útiles para la sociedad. Hay que hablar de una reforma policial real, no como el realizado por este gobierno, que no ha dado resultados reales».

Reforma constitucional

Abel Martínez: «Se quiere un Ministerio Público independiente. Esto tiene que ver con las libertad política del presidente de la república, más allá de promesas, discursos y visiones. La prioridad debe ser el alza de los precios, que el pueblo pueda llevar la comida a la mesa, el crecimiento de los trabajos informales, la migración que ha ido creciendo, la delincuencia, la criminalidad y los feminicidios, la falta de oportunidades para los estudiantes.

Tenemos que crear las bases o fortalecer las que tenemos para que las personas puedan tener oportunidades en el país».

Proceso electoral

Abel Martínez: «Quisiéramos tener la fe y la confianza en la Junta Central Electoral, esperamos que el 19 de mayo no pase lo que pasó en febrero. Queremos que los dominicanos puedan votar con confianza y que la decisión del pueblo sea respetada. Sin embargo, los pasos que ha dado la JCE no nos ha llenado de esa certeza. Pedimos reglas claras, un proceso electoral limpio, que los árbitros no sean los mismos que en el proceso pasado tuvieron errores e incongruencias.

No queremos mirar al 18 de febrero más que para aprender, es una lección que debe aprender la Junta».

Deportes

Abel Martínez: «Hay que darle a los estudiantes para que se inclinen por los deportes, para identificar las cualidades y capacidades que tienen los jóvenes nuestros. Hay que identificarlos desde pequeños y que esa ayuda vaya desde las aulas de primaria, para potenciar sus capacidades, en lugar de identificarlos con 17 y 20 años.

El deporte en República Dominicana, sobre todo en el caso de la pelota, tenemos el plan de impulsar el turismo deportivo. El deporte exalta mucho más, trae personas al país, llena los hoteles y mueve la economía. Es por esto que el Estado debe asumir a nuestro atletas, porque son parte de la marca país».

El futuro del partido

Abel Martínez: «El trabajo del presidente del partido ha sido excepcional, se trata de un estratega político. El expresidente Danilo Medina, ha estado en cada rincón del país, reunido con diferentes sectores y a todos los peledeístas nos llena de mucho orgullo. Sea primera vuelta o segunda vuelta, nosotros estamos comprometidos y lo vamos a lograr.

Reforma Tributaria

Abel Martínez: «Los recursos del estado han sido manejados de forma ineficiente, no se han traducido en bienestar para la población. Estamos hablando de un manejo improvisado en educación, que requiere que se desperdicien 2 mil millones de pesos en textos escolares por faltas ortográficas, por darte un ejemplo.

Todo esto lleva a constreñir la economía, porque el dinero no circula para generar empleos e impulsar a las empresas. ¿Qué hemos hecho para que existan otros polos que no sean los tradicionales? El turismo sigue siendo nuestro principal activo, pero otros sectores continúan en el atraso.

Antes de hablar de la reforma fiscal, tenemos que hablar del pacto fiscal. Es decir, la legitimidad de los impuestos. Además de poner la mirada en el anticipo, que no es más que el estrangulamiento de las empresas, que pagan por ganancias que ni saben si las tendrán».

Sistema educativo

Abel Martínez: «El país tiene que prepararse desde ya para esa dinámica mundial que hay. Según estudios del Foro Económico Mundial, dice que RD encabeza la opinión de empresas y empresario, que no invierten en el país por la falta de educación y capacitación en capital humano.

No hay aulas suficientes, estamos hablando de llevar tecnología a las aulas pero ni siquiera hay internet. Tenemos que garantizar que hayan directores de excelencia, educadores de excelencia y caminar hacia una República Dominicana bilingüe».

Propuestas de candidatura

Abel Martínez: «Estas propuestas que no son promesas, han sido pensadas escuchando a todos los sectores y los ciudadanos. Por eso han escuchado lo que es ‘chichi seguro’, que les permitirá a las madres trabajar con sus hijos en un lugar de cuidado seguro. Luego esta ‘Patria Segura’, que trata de resguardar nuestra fronteras pero no con un muro de bloques, sino una frontera inteligente. Tenemos que desmontar las mafias de dominicanos y haitianos

Necesitamos y queremos que hayan extranjeros en la República Dominicana, pero no lo queremos de forma irregular».

Los ciudadanos preguntaron y Abel Martínez respondió

En una ronda especial de preguntas realizadas por los usuarios de redes sociales, el candidato Abel Martínez estuvo respondiendo a las inquietudes de ciudadanos.

Cambios de perspectiva y aprendizaje

Abel Martínez: «El PLD fue parte de un desarrollo exponencial en 20 años que los dominicanos vemos cómo en los últimos años ha retrocedido. Yo soy el candidato del PLD y solo puedo hablar de conquistas. Leyes tan importantes como la Ley de Cine, el Código Penal y otras tantas que hemos estado aprobando desde la Cámara de Diputados. Somos de resultado y de acción, de una generación que se ha comprometido a hacer una nueva política centrada en la gente».

Diálogo político

Abel Martínez: «Cuando se habla de diálogo se trata de intercambiar ideas, propuestas y construir soluciones en conjunto. No se trata de algo unipersonal. Tenemos un gobierno que ha hablado muy bien frente a organismos internacionales, sobre todo en aspectos como los temas migratorios, fronterizos y de defensa de la soberanía; pero nos terminaron robando un río. Es más el discurso que los resultados».

Recursos públicos

Abel Martínez: «Hay un uso abusivo de los recursos del Estado para favorecer al candidato del oficialismo. Nosotros hemos actuado con transparencia, los hechos están ahí. Vemos que han gastado el presupuesto de un año, solamente en febrero, comprando los votos con propuestas que estaban retenidas y salen en época de elecciones».

Estrategia para la Senaduría

Abel Martínez: «Cada mesa es un territorio primordial para el PLD, defenderemos los votos con un equipo de más de 85 mil activistas, que han sido preparados para esto. El voto electoral es el sentimiento de cada dominicano que debe expresarse en las urnas, y le toca a la JCE demostrar la eficiencia, la garantía y la transparencia que garanticen la legitimidad del proceso de este 19 de mayo.

Gestión ambiental

Abel Martínez: «República Dominicana tiene cuantiosos recursos mineros y naturales que debemos saber explotar de forma sostenible. Nuestro desarrollo económico debe ser sostenible, trabajando con energías limpias y renovables».

Reactivación del Despacho de la Primera Dama

Abel Martínez: «La gestión del partido no debe ser para individualidades, esto se trata de llevar soluciones a los candidatos. Somo un equipo renovado, que ya tiene experiencia en lo que es el PLD, y lo vamos a llevar de forma tal que podamos transformar el país para bien».

Conclusión

Abel Martínez: «Las elecciones no están definidas. Las elecciones se definen en las urnas este domingo 19 de mayo. Tengo experiencia como servidor público con muestras de resultados positivos. Para eso queremos que vayan y voten, que voten 2, que voten morado.