Padre de joven golpeado en Villas Agrícolas no cree caso llegue a la justicia

Santo Domingo, RD.- El padre del joven golpeado por agentes de la Policía la madrugada del pasado domingo en el sector Villas Agrícolas, afirmó que no cree que suspendan en sus funciones a los agentes .

El padre de Juan Albierys Rosario Méndez, Juan Alberto Rosario, solicitó que la Policía muestre los agentes que agredieron a su hijo mientras estaba esposado.

Muestren las caras de los dos oficiales que agredieron a mi hijo mientras lo tenían esposado en los llamados Multis.

Los agentes que supuestamente fueron suspendidos son el sargento José Luis Paulino y el raso Kenny Feliz Paniagua.

“Yo no creo en la Policía Nacional, si le soy sincero, creo que esos agentes no serán suspendidos, porque no le mostraron cara”, expresó Rosario. Indica que lo que hicieron un simple anuncio y nada más. Precisa que debieron mostrar las caras de ellos y un papel que notifique que fueron suspendidos.

Agregó que en vez de sentir refugio en la institución del orden lo que siente temor de ser abordado por cualquiera de los agentes

“Yo lo que siento es miedo de la Policía, ellos matan a la gente, porque esos golpes a mi hijo era para matarlo”, afirmó.

Por los golpes propinados por los agentes el joven de 19 años durante esta semana muestra fuertes dolores de cabeza y dificultad para comer. Dice que su mandíbula sufrió algunos daños.

son crueles así que es imposible confiar en ellos”, expresó.

Salió de su casa a comprarle comida a su esposa embarazada.

Le mandaron a detenerse en una zona oscura.

Lo golpearon sin contemplación.

Tiene varios días sin poder dormir, ni comer de forma normal.