Esposo de señora que dió a luz a gemelos y que le fue entregado un niño, demandará hospital

El esposo de la señora que dio a luz en una clínica, la cual indicó que esperaba gemelos y le fue entregada una criatura, dijo este martes que demandará a los doctores encargados de atender a su esposa.

«Si en esta semana no me dan mi hija, en la otra voy para allá, que tienen una demanda todos. Yo tengo todas mis pruebas. Que se prepare el director y todos los médicos sino me dan ninguna respuesta».

Dijo Carlos Manuel Morillo, el padre de la criatura.