Oposición acusa al Gobierno de no ser honesto con tema de río Masacre 

Legisladores de la oposición política aseguran que el gobierno no ha sido del todo claro con relación al polémico tema del río Masacre. Esto luego de que el ex canciller haitiano Claude Joseph denunciara que República Dominicana firmó en 2021 una declaración conjunta en la que reconoce que los trabajos que se realizan no consisten en un desvío del cauce del afluente binacional.

Los legisladores de oposición política arremetieron con duras a críticas contra el gobierno. Además, le emplazaron a que expliquen las razones por las cuales reconocieron el reunión mixta bilateral de mayo del 2021 que el canal que construye en Haití no violentaba los acuerdos de paz entre ambas naciones.

El oficialismo en cambio asegura que Haití es quien no ha cumplido con lo acordado.

Para el diputado Juan Dionicio restituido lo que se impone es la búsqueda de una solución al conflicto. Esto, tras considerar que ambas naciones tienen los mismos derechos sobre este afluente.

